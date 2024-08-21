В Германии дали честный ответ, что будет с поддержкой Украины после выборов в США

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Кравцев Сергей
Германия будет и в дальнейшем поддерживать Украину. На это не смогут повлиять результаты выборов в США. Также Берлин уверяет, что предоставит все необходимое Киеву, даже, если страны G7 не реализуют запланированную миллиардную помощь до конца года. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью Berliner Morgenpost заявил министр экономики и вице-канцлер Германии Роберт Хабек.
Германия. Фото: из открытых источников
Министр отметил, что, если Дональд Трамп станет президентом США и откажется от оказания помощи Украине, Германия "не оставит Украину наедине".
По его словам, в случае такого результата президентских выборов в США остальным партнерам "придется работать еще больше".
Он также заявил, что страны G7 должны предоставить Украине планируемую миллиардную помощь до конца 2024 года. Как говорится в интервью, тогда Украина получит 50 миллиардов, и еще четыре миллиарда будут доступны из федерального бюджета на следующий год.
Если этого не произойдет, то вице-канцлер ФРГ подчеркнул, что Германия продолжит помогать Украине "без каких-либо "если" и "но". Он пояснил, что в таком случае поддержку нужно будет "оказывать по-другому".
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