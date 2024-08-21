В Германии дали честный ответ, что будет с поддержкой Украины после выборов в США

Германия будет и в дальнейшем поддерживать Украину. На это не смогут повлиять результаты выборов в США. Также Берлин уверяет, что предоставит все необходимое Киеву, даже, если страны G7 не реализуют запланированную миллиардную помощь до конца года. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью Berliner Morgenpost заявил министр экономики и вице-канцлер Германии Роберт Хабек.

Германия. Фото: из открытых источников

Министр отметил, что, если Дональд Трамп станет президентом США и откажется от оказания помощи Украине, Германия "не оставит Украину наедине".

По его словам, в случае такого результата президентских выборов в США остальным партнерам "придется работать еще больше".

"Было бы опасно, если бы Украина проиграла эту войну. Тогда свобода Европы окажется под угрозой. Поэтому мы имеем свой интерес в том, чтобы Украина противостояла российской агрессии", — отметил вице-канцлер.

Он также заявил, что страны G7 должны предоставить Украине планируемую миллиардную помощь до конца 2024 года. Как говорится в интервью, тогда Украина получит 50 миллиардов, и еще четыре миллиарда будут доступны из федерального бюджета на следующий год.

Если этого не произойдет, то вице-канцлер ФРГ подчеркнул, что Германия продолжит помогать Украине "без каких-либо "если" и "но". Он пояснил, что в таком случае поддержку нужно будет "оказывать по-другому".

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