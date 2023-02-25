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В Германии деликатно прокомментировали китайское вето заявления G20 о войне в Украине

В Германии отреагировали на китайское вето заявления G20

сегодня, 18:55
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Автор:

Лиля Воробьева

В стране заявили, что вызывает сожаление блокирование Китаем коммюнике G20, осуждающего войну России против Украины. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на заявление министра финансов Германии Кристиана Линднера, пишет The Guardian.

В Германии деликатно прокомментировали китайское вето заявления G20 о войне в Украине

Министр финансов Германии Кристиан Линднер (фото из открытых источников)

"Для меня было важнее, чтобы все остальные придерживались четкой позиции международного права, многосторонности и прекращения войны", — сказал министр.


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Кроме этого, Линднер добавил, что вызывает сожаление тот факт, что Китай заблокировал коммюнике G20, осуждающее российскую войну против Украины.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Китай заблокировал коммюнике саммита G20 с осуждением вторжения России в Украину. Саммит министров финансов и глав центральных банков "Большой двадцатки" (G20), организованный Индией, очевидно, завершится без общего коммюнике из-за разногласий по поводу войны России против Украины. США и их союзники из Большой семерки (G7) продолжают настаивать на своем требовании в коммюнике прямо осудить Россию за вторжение в Украину. Против этого выступили российская и китайская делегации.

Также свое слово сказала Индия, настаивающая на том, чтобы не использовалось слово "война" в коммюнике, сообщили агентству Reuters представители G20. Индия, которая в этом году председательствует в G20, занимает нейтральную позицию по поводу тех событий, которые происходят в Украине. Нью-Дели не только не считает, что Россия напала на Украину, но продолжает увеличивать торговлю с Москвой, тем самым перечисляя огромные суммы и российский бюджет за покупку нефти. Индия и Китай были среди стран, 23 февраля, когда ООН подавляющим большинством голосов проголосовала за то, чтобы потребовать от Москвы вывести свои войска из Украины и прекратить боевые действия.



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