В Германии деликатно прокомментировали китайское вето заявления G20 о войне в Украине

В стране заявили, что вызывает сожаление блокирование Китаем коммюнике G20, осуждающего войну России против Украины. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на заявление министра финансов Германии Кристиана Линднера, пишет The Guardian.

Министр финансов Германии Кристиан Линднер (фото из открытых источников)

"Для меня было важнее, чтобы все остальные придерживались четкой позиции международного права, многосторонности и прекращения войны", — сказал министр.

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Кроме этого, Линднер добавил, что вызывает сожаление тот факт, что Китай заблокировал коммюнике G20, осуждающее российскую войну против Украины.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Китай заблокировал коммюнике саммита G20 с осуждением вторжения России в Украину. Саммит министров финансов и глав центральных банков "Большой двадцатки" (G20), организованный Индией, очевидно, завершится без общего коммюнике из-за разногласий по поводу войны России против Украины. США и их союзники из Большой семерки (G7) продолжают настаивать на своем требовании в коммюнике прямо осудить Россию за вторжение в Украину. Против этого выступили российская и китайская делегации.

Также свое слово сказала Индия, настаивающая на том, чтобы не использовалось слово "война" в коммюнике, сообщили агентству Reuters представители G20. Индия, которая в этом году председательствует в G20, занимает нейтральную позицию по поводу тех событий, которые происходят в Украине. Нью-Дели не только не считает, что Россия напала на Украину, но продолжает увеличивать торговлю с Москвой, тем самым перечисляя огромные суммы и российский бюджет за покупку нефти. Индия и Китай были среди стран, 23 февраля, когда ООН подавляющим большинством голосов проголосовала за то, чтобы потребовать от Москвы вывести свои войска из Украины и прекратить боевые действия.