В Германии готовятся ввести строгий запрет для детей: Мерц готов его поддержать

Кравцев Сергей
Канцлер Германии Фридрих Мерц поддержал предложения по ограничению использования соцсетей детьми, ссылаясь на беспокойство относительно чрезмерного времени, проведенного в смартфонах, и его влияния на развитие подрастающего поколения. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в заявлении главы немецкого правительства.
Смартфон. Фото: из открытых источников
Накануне партийного съезда, который начнется в пятницу, региональное отделение консервативной Христианско-демократической партии (ХДС) в северной земле Шлезвиг-Гольштейн выступило с инициативой установить минимальный возраст для пользования такими платформами, как Instagram, TikTok и Facebook, на уровне 16 лет, а также обязательную проверку возраста.
Фридрих Мерц заявил, что он лично готов поддержать это предложение.
В то же время немецкий канцлер добавил, что в целом осторожно относится к введению запретов.
Но "ключевым вопросом должно быть то, как мы защищаем детей в возрасте, когда им также нужно время для игр, обучения и концентрации внимания в школе", добавил канцлер.
