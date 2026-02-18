В Германии готовятся ввести строгий запрет для детей: Мерц готов его поддержать

Канцлер Германии Фридрих Мерц поддержал предложения по ограничению использования соцсетей детьми, ссылаясь на беспокойство относительно чрезмерного времени, проведенного в смартфонах, и его влияния на развитие подрастающего поколения. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в заявлении главы немецкого правительства.

Смартфон. Фото: из открытых источников

Накануне партийного съезда, который начнется в пятницу, региональное отделение консервативной Христианско-демократической партии (ХДС) в северной земле Шлезвиг-Гольштейн выступило с инициативой установить минимальный возраст для пользования такими платформами, как Instagram, TikTok и Facebook, на уровне 16 лет, а также обязательную проверку возраста.

Фридрих Мерц заявил, что он лично готов поддержать это предложение.

"Если сегодня дети в возрасте 14 лет проводят пять и более часов в день за экраном, если вся их социализация происходит только через это средство, то мы не должны удивляться личностным отклонениям и проблемам в социальном поведении среди молодежи", – сказал Мерц в эпизоде политического подкаста Machtwechsel.

В то же время немецкий канцлер добавил, что в целом осторожно относится к введению запретов.

Но "ключевым вопросом должно быть то, как мы защищаем детей в возрасте, когда им также нужно время для игр, обучения и концентрации внимания в школе", добавил канцлер.

