У Німеччині готуються запровадити сувору заборону для дітей: Мерц готовий її підтримати

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц підтримав пропозиції щодо обмеження використання соцмереж дітей, посилаючись на занепокоєння щодо надмірного часу, проведеного в смартфонах, та його впливу на розвиток підростаючого покоління. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у заяві глави німецького уряду.
Смартфон. Фото: з відкритих джерел
Напередодні партійного з'їзду, який розпочнеться у п'ятницю, регіональне відділення консервативної Християнсько-демократичної партії (ХДС) у північній землі Шлезвіг-Гольштейн виступило з ініціативою встановити мінімальний вік для користування такими платформами, як Instagram, TikTok та Facebook, на рівні 16 років, а також.
Фрідріх Мерц заявив, що він особисто готовий підтримати цю пропозицію.
Водночас німецький канцлер додав, що загалом обережно ставиться до запровадження заборон.
Але "ключовим питанням має бути те, як ми захищаємо дітей у віці, коли їм також потрібен час для ігор, навчання та концентрації уваги у школі", додав канцлер.
Читайте також на порталі "Коментарі" — у Франції заборонили популярні американські сервіси в держустановах.