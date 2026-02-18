У Німеччині готуються запровадити сувору заборону для дітей: Мерц готовий її підтримати

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц підтримав пропозиції щодо обмеження використання соцмереж дітей, посилаючись на занепокоєння щодо надмірного часу, проведеного в смартфонах, та його впливу на розвиток підростаючого покоління. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у заяві глави німецького уряду.

Смартфон. Фото: з відкритих джерел

Напередодні партійного з'їзду, який розпочнеться у п'ятницю, регіональне відділення консервативної Християнсько-демократичної партії (ХДС) у північній землі Шлезвіг-Гольштейн виступило з ініціативою встановити мінімальний вік для користування такими платформами, як Instagram, TikTok та Facebook, на рівні 16 років, а також.

Фрідріх Мерц заявив, що він особисто готовий підтримати цю пропозицію.

"Якщо сьогодні діти віком 14 років проводять п'ять і більше годин на день за екраном, якщо вся їхня соціалізація відбувається тільки через цей засіб, то ми не повинні дивуватися особистим відхиленням та проблемам у соціальній поведінці серед молоді", — сказав Мерц в епізоді політичного подкасту Machtwechsel.

Водночас німецький канцлер додав, що загалом обережно ставиться до запровадження заборон.

Але "ключовим питанням має бути те, як ми захищаємо дітей у віці, коли їм також потрібен час для ігор, навчання та концентрації уваги у школі", додав канцлер.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у Франції заборонили популярні американські сервіси в держустановах.