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В Германии хотят переписать правила секса: старый принцип может уйти в прошлое

Берлин готовит дискуссию о революционном изменении законодательства: теперь для интимных отношений может потребоваться не отсутствие отказа, а четкое согласие

6 июня 2026, 19:55
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Кравцев Сергей

Германия может кардинально изменить подход к определению сексуального согласия. Федеральное министерство юстиции Стефани Губиг выступило за пересмотр действующего законодательства и введение принципа "только да" означает "да", который уже действует в ряде европейских стран.

В Германии хотят переписать правила секса: старый принцип может уйти в прошлое

Германия. Фото: из открытых источников

В настоящее время в Германии применяется норма, принятая в 2016 году после масштабных общественных дискуссий. Она базируется на принципе "нет значит нет", согласно которому сексуальный контакт признается противоправным, если человек четко выразил нежелание участвовать в нем.

Однако, по мнению Губига, нынешние правила нуждаются в дальнейшем усилении. Министр предлагает сделать обязательным активное и недвусмысленное согласие всех участников интимного контакта. По новому подходу сексуальные отношения можно считать добровольными только тогда, когда каждая сторона сознательно подтвердила свое согласие и находилась в состоянии, позволяющем полностью осознавать собственные действия.

Подобные нормы уже действуют в Швеции, Франции и Испании. В прошлом году аналогичные изменения поддержал парламент Норвегии, что явилось очередным шагом к распространению модели "так значит да" в Европе.

Губиг отметила, что в ближайшее время намерена обсудить возможные законодательные изменения с партнерами по правительственной коалиции. По ее словам, в правительстве уже существует широкая поддержка введения такого подхода, по меньшей мере, по делам, связанным с защитой несовершеннолетних.

Сторонники реформы уверены, что нововведение поможет лучше защитить жертв сексуального насилия и сделает правовые нормы более четкими. В то же время критики предостерегают, что изменения могут вызвать сложные дискуссии по поводу доказательной базы в уголовных производствах.

Ожидается, что вопрос станет одним из самых резонансных в германской правовой политике в ближайшие месяцы.

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Источник: https://www.tagesschau.de/ausland/europa/justizminister-hubig-sexualstrafrecht-100.html
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