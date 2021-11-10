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В Германии хотят решить вопрос с мигрантами на границе Польши, привлекая Украину

Берлин предлагает договориться с Украиной о временном размещении мигрантов

сегодня, 14:22
Автор:

Кравцев Сергей
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В Германии видят путь решения миграционного кризиса на польско-белорусской границе в том, чтобы открыть контролируемый путь для мигрантов в Польшу и привлечь Украину к развязыванию проблемных вопросов беженцев на границе с Беларусью. Как передает издание "Комментарии", такое мнение высказал эксперт по внешнеполитическим вопросам фракции СДП в Бундестаге Нильc Шмид, пишет "Европейская правда".

В Германии хотят решить вопрос с мигрантами на границе Польши, привлекая Украину

Мигранты на границе. Фото: полиции Польши

Фактически Шмид видит решение вопроса с мигрантами на границе в том, чтобы разрешить тысячам беженцев попасть в Польшу, после чего перенаправить их в третью страну, которой может быть Украина. В этой стране мигранты должны будут пройти все необходимые процедуры, позволяющие получить убежище.

Нильc Шмид считает, что этот вариант решения кризиса стоит обговорить с соседними странами, которые на сегодняшний день не есть членами Европейского Союза. В первую очередь этот вопрос стоит обсудить с той же Украиной. Если будет принято позитивное решение, то таким образам беженцы смогут понять, что автоматически не всех их могут принять в ЕС. Только те смогут получить убежите в Евросоюзе, кто пройдет соответствующую процедуру.

По словам политика, нельзя назвать правильными действия польских пограничников, которые применяют силу против мигрантов, прорывающихся в Польшу через заграждения. Таким образом, уверен Нильc Шмид, польские пограничники использует антизаконные методы для защиты границ ЕС и очерняют главные ценности объединённой Европы. 

Читайте на портале "Комментарии" — власти Польши считают, что мигранты могут пойти через Украину.


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Источник: https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2021/11/10/7130090/
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