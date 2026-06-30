Лидер партии "Альтернатива для Германии" (AfD) Алиса Вайдель выступила с резонансным заявлением, призвав отказаться от нынешней энергетической политики Берлина и восстановить поставки российской нефти в случае прихода ее политической силы к власти. Соответствующие заявления она сделала в интервью Reuters на фоне подготовки к важным региональным выборам.

Германия. Фото: из открытых источников

По словам Вайдель, именно доступ к недорогим российским энергоносителям долгие годы обеспечивал конкурентоспособность немецкой промышленности. После прекращения поставок, утверждает политик, экономика Германии столкнулась с серьезными проблемами: выросли расходы предприятий, были потеряны сотни тысяч рабочих мест, а страна стала значительно сильнее зависеть от импорта энергоресурсов из США.

Заявления главы AfD прозвучали незадолго до выборов в федеральных землях Саксония-Анхальт и Мекленбург – Передняя Померания. Согласно последним социологическим опросам, именно в этих регионах ультраправая партия имеет наиболее высокие шансы на победу.

Вайдель убеждена, что успех на региональном уровне станет отправной точкой для борьбы за федеральную власть. Она не исключает, что AfD сможет сформировать правительство Германии уже после следующих общенациональных выборов или вскоре после них.

Помимо энергетической политики, партия намерена добиваться ужесточения миграционного законодательства и сокращения финансовой нагрузки на местные бюджеты, связанной с приемом мигрантов.

Как отмечает Reuters, вопрос стоимости энергоресурсов остается одним из наиболее чувствительных для немецких избирателей. Особенно это касается восточных регионов страны, где исторически сохраняется более благожелательное отношение к России и критическое восприятие политики Соединенных Штатов. На этом фоне обещания AfD вернуть более дешевые энергоресурсы из РФ могут стать одним из ключевых аргументов партии в предстоящей избирательной кампании.

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