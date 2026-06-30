Лідер партії "Альтернатива для Німеччини" (AfD) Аліса Вайдель виступила з резонансною заявою, закликавши відмовитися від нинішньої енергетичної політики Берліна та відновити постачання російської нафти у разі приходу її політичної сили до влади. Відповідну заяву вона зробила в інтерв'ю Reuters на тлі підготовки до важливих регіональних виборів.

Німеччина. Фото: із відкритих джерел

За словами Вайдель, саме доступ до недорогих російських енергоносіїв довгі роки забезпечував конкурентоспроможність німецької промисловості. Після припинення поставок, стверджує політик, економіка Німеччини зіштовхнулася з серйозними проблемами: зросли витрати підприємств, було втрачено сотні тисяч робочих місць, а країна стала значно сильнішою залежати від імпорту енергоресурсів із США.

Заяви глави AfD пролунали незадовго до виборів у федеральних землях Саксонія-Анхальт та Мекленбург – Передня Померанія. Згідно з останніми соціологічними опитуваннями, саме в цих регіонах ультраправа партія має найвищі шанси на перемогу.

Вайдель переконана, що успіх на регіональному рівні стане відправною точкою для боротьби за федеральну владу. Вона не виключає, що AfD зможе сформувати уряд Німеччини після наступних загальнонаціональних виборів або незабаром після них.

Крім енергетичної політики, партія має намір домагатися посилення міграційного законодавства та скорочення фінансового навантаження на місцеві бюджети, пов'язаного з прийомом мігрантів.

Як зазначає Reuters, питання вартості енергоресурсів залишається одним із найчутливіших для німецьких виборців. Особливо це стосується східних регіонів країни, де історично зберігається більш доброзичливе ставлення до Росії та критичне сприйняття політики Сполучених Штатів. На цьому тлі обіцянки AfD повернути дешевші енергоресурси з РФ можуть стати одним із ключових аргументів партії у майбутній виборчій кампанії.

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