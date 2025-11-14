В ноябре Пентагон заявил, что перебросит пехотную бригаду численностью около 800 человек обратно в Кентукки из Румынии, поскольку американские военные смещают фокус на внутренние приоритеты – защиту границ и Индо-Тихоокеанский регион. Около 1 000 американских военнослужащих останутся в стране в рамках двустороннего оборонного соглашения между Вашингтоном и Бухарестом. Это стало первым тревожным звоночком, что Вашингтон намерен сократить присутствие в Европе. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "Politico".

НАТО и Россия. Фото: из открытых источников

В материале говорится, что генсек НАТО Марк Рютте, высшие румынские чиновники и администрация Трампа преуменьшили значение этого решения. Но госсекретарь Минобороны Румынии Сорин Молдова недавно заявил, что США должны "отменить" сокращение контингента.

Ожидается, что уменьшение численности американских сил не окажет военного влияния. Однако в политическом смысле некоторые опасаются, что это может побудить Путина "проверить свою удачу".

"Сокращение контингента будет иметь ограниченные оперативные последствия. Но стратегические сигналы должны беспокоить альянс. Учения вроде Dacian Fall должны "демонстрировать сдерживание", — отметила аналитик RAND Анка Агачи.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Пентагоне говорили о желании сократить американское военное присутствие в странах Балтии. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью литовскому порталу Delfi рассказал член Палаты представителей США, республиканец Дон Бейкон.

Также издание "Комментарии" сообщало – подготовка к войне продолжается: какое важное решение согласовали в Германии по призыву.



