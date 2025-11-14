logo

BTC/USD

97158

ETH/USD

3216.46

USD/UAH

42.06

EUR/UAH

48.88

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир НАТО Путин может рискнуть ударить по НАТО: какой пас от Трампа этому может способствовать
commentss НОВОСТИ Все новости

Путин может рискнуть ударить по НАТО: какой пас от Трампа этому может способствовать

Politico пишет о том, что НАТО в Румынии посылает мощный сигнал России

14 ноября 2025, 09:16
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

В ноябре Пентагон заявил, что перебросит пехотную бригаду численностью около 800 человек обратно в Кентукки из Румынии, поскольку американские военные смещают фокус на внутренние приоритеты – защиту границ и Индо-Тихоокеанский регион. Около 1 000 американских военнослужащих останутся в стране в рамках двустороннего оборонного соглашения между Вашингтоном и Бухарестом. Это стало первым тревожным звоночком, что Вашингтон намерен сократить присутствие в Европе. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "Politico".

Путин может рискнуть ударить по НАТО: какой пас от Трампа этому может способствовать

НАТО и Россия. Фото: из открытых источников

В материале говорится, что генсек НАТО Марк Рютте, высшие румынские чиновники и администрация Трампа преуменьшили значение этого решения. Но госсекретарь Минобороны Румынии Сорин Молдова недавно заявил, что США должны "отменить" сокращение контингента.

Ожидается, что уменьшение численности американских сил не окажет военного влияния. Однако в политическом смысле некоторые опасаются, что это может побудить Путина "проверить свою удачу". 

"Сокращение контингента будет иметь ограниченные оперативные последствия. Но стратегические сигналы должны беспокоить альянс. Учения вроде Dacian Fall должны "демонстрировать сдерживание", — отметила аналитик RAND Анка Агачи.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Пентагоне говорили о желании сократить американское военное присутствие в странах Балтии. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью литовскому порталу Delfi рассказал член Палаты представителей США, республиканец Дон Бейкон.

Также издание "Комментарии" сообщало – подготовка к войне продолжается: какое важное решение согласовали в Германии по призыву.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.politico.eu/article/united-states-pulls-back-nato-flexes-muscles-romania/
Теги:

Новости

Все новости