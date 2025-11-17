У Німеччині змінили прогноз: коли Росія може напасти на НАТО

НАТО має переглянути свої оцінки прогнозу щодо конфлікту з Росією. Таку думку в інтерв'ю газеті Frankfurter Allgemeine Zeitung висловив Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

Борис Пісторіус. Фото: з відкритих джерел

Глава Міноборони ФРН заявив, що Росія може достатньо відновити свої війська та напасти на східну країну-члена НАТО ще до 2029 року. Він сказав, що такі оцінки вже є.

У міністра запитали, чи Німеччина має час на підготовку до війни в країнах НАТО. Адже раніше Пісторіус говорив, що на посилення оборонного курсу потрібен час.

"Це питання залишається спекулятивним. Військові експерти та розвідувальні служби можуть приблизно оцінити, коли Росія відновить свої збройні сили настільки, що буде здатна напасти на країну-члена НАТО на сході. Ми завжди говорили, що це може статися з 2029 року", — відповів Пісторіус.

Однак, додав він, що наразі з'явилися інші оцінки, згідно з якими це можливо вже з 2028 року. А деякі військові історики навіть вважають, що минуле літо було останнім мирним.

"Ми не повинні створювати враження, що НАТО не здатне захищатися. Воно здатне. Воно має значний потенціал стримування. Конвенційний, але, звісно, і ядерний. Незалежно від цього, ми маємо боєздатні збройні сили, але, так, ми повинні ще краще їх оснастити", – сказав Борис Пісторіус.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у листопаді Пентагон заявив, що перекине піхотну бригаду чисельністю близько 800 осіб назад до Кентуккі з Румунії, оскільки американські військові зміщують фокус на внутрішні пріоритети – захист кордонів та Індо-Тихоокеанський регіон. Близько 1000 американських військовослужбовців залишаться в країні в рамках двосторонньої оборонної угоди між Вашингтоном та Бухарестом. Це стало першим тривожним дзвінком, що Вашингтон має намір скоротити присутність у Європі. Як передає портал "Коментарі", про це пише рейтингове видання Politico.



