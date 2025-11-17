У Німеччині змінили прогноз: коли Росія може напасти на НАТО

Рубрики
НАТО має переглянути свої оцінки прогнозу щодо конфлікту з Росією. Таку думку в інтерв'ю газеті Frankfurter Allgemeine Zeitung висловив Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.
Борис Пісторіус. Фото: з відкритих джерел
Глава Міноборони ФРН заявив, що Росія може достатньо відновити свої війська та напасти на східну країну-члена НАТО ще до 2029 року. Він сказав, що такі оцінки вже є.
У міністра запитали, чи Німеччина має час на підготовку до війни в країнах НАТО. Адже раніше Пісторіус говорив, що на посилення оборонного курсу потрібен час.
Однак, додав він, що наразі з'явилися інші оцінки, згідно з якими це можливо вже з 2028 року. А деякі військові історики навіть вважають, що минуле літо було останнім мирним.
