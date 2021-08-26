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Главная Новости Мир Германия В Германии леопард напал на модель во время фотосессии: пострадавшая получила серьезные травмы
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В Германии леопард напал на модель во время фотосессии: пострадавшая получила серьезные травмы

В Германии неудачная фотосессия с леопардом закончилась госпитализацией модели

сегодня, 13:26
Автор:

Денис Подставной

В Германии леопард напал на женщину. Об этом сообщает издание BBC.

В Германии леопард напал на модель во время фотосессии: пострадавшая получила серьезные травмы

В Германии леопард напал на фотомодель. Фото: Gettyimages.ru Mint Images/ Art Wolfe

Как стало известно, инцидент произошел в немецком городе Небра, что  в земле Саксония-Анхальт. Сообщается, что во время фотосессии в приюте для цирковых животных хищник напал на 36-летнюю фотомодель. 

По информации немецкого таблоида Bild, пострадавшей является любительница животных и фотомодель Джессика Лейдольф. В результате происшествия девушка получила серьёзные травмы головы. Потерпевшая была госпитализирована. 

На данный момент неизвестно, кто организовал съемки и с какой целью. 

Отмечается, что животных приюта в городе Небра часто используют для съемок в кино и рекламе. Например, леопардов Троя и Пэрис, в вольере которых пострадала фотомодель, ранее использовали в рекламе телевизоров. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в США аллигатор напал на смотрительницу террариума. Сообщается, что в этот момент она рассказывала посетителям об образе жизни данных рептилий. Хищник схватил женщину за руку и затащил в воду, где начал изворачиваться. На помощь пострадавшей поспешили двое мужчин из экскурсионной группы. Подробно об этом читайте в нашем материале. 

Также портал "Комментарии" информировал о том, что в Австралии сорока напала на мать с ребёнком. Это произошло в тот момент, когда они прогуливались по парку в пригороде  Брисбена. Чтобы защитить свою дочь от разъяренной птицы, женщина взяла на руки свою дочь и начала пытаться уворачиваться. В какой-то момент она потеряла равновесие и упала вместе с ребёнком. Девочка получила серьезную травму головы и была госпитализирована. Подробнее об этом читайте в нашем материале. 







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Источник: https://www.bbc.com/news/world-europe-58329080
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