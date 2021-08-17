В США аллигатор напал на смотрительницу террариума: едва не оторвал руку на глазах у детей (ВИДЕО)



















Нападение аллигатора в США. Фото: Pixabay

В США аллигатор напал на смотрительницу. Об этом сообщает издание УНИАН.

Как стало известно, инцидент произошел в пригороде Солт-Лейк-Сити, что в штате Юта. В террариуме смотрительница зашла в вольер к хищнику, рассказывая взрослым и детям про образ жизни этих животных. В это время рептилия схватила женщину за руку и затащила в воду.

Пострадавшей не удалось самостоятельно вырваться из пасти аллигатора. Ей пришли на помощь мужчины из экскурсионной группы. Один из них вылез на животное для того, чтобы сковать его движения.

Благодаря действиям мужчин, смотрительнице удалось вырваться и они покинули вольер.

В Сети появилось видео с места инцидента.

Видео: YouTube - Momento Diario.

Напомним, ранее издание "Комментарии" информировало о том, что в Австралии сорока напала на мать с ребёнком. Инцидент произошел в одном из парков пригорода Брисбена. Женщина, чтобы защитить свою дочь, взяла её на руки и начала уворачиваться от разъяренной птицы. В какой-то момент она потеряла равновесия и упала вместе с ребёнком. В результате происшествия ребёнок получил серьезную травму головы и был госпитализирован. Подробно об этом читайте в нашей статье.

Также портал "Комментарии" информировал о том, что в Австралийском штате Квинсленд на двух мужчин, которые купались в озере напал крокодил. Он укусил одного из них за ногу и не разжимал челюсти. На помощь пострадавшему поспешил его друг, который попытался разжать пасть рептилии. Однако, та напала и на него. Крокодил схватил второго мужчину за руку и сделал несколько "оборотов смерти". Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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