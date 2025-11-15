Премьер-министр немецкой земли Саксония Михаэль Кречмер повторил свой призыв вернуться к поставкам энергоносителей из России после прекращения огня в Украине. Об этом премьер сказал в интервью газетам медиа-группы Funke.

Газ. Фото: из открытых источников

"Мы также должны рассматривать санкции против России с нашей собственной экономической точки зрения", – высказался премьер.

"Мы должны быть заинтересованы в восстановлении поставок энергоносителей из России после прекращения огня", – заявил Кречмер.

Он добавил, что правильно, что Германия сейчас должна "подготовиться к обороне", но это "будет успешным только тогда, когда мы будем экономически сильными".

