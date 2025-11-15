Прем'єр-міністр німецької землі Саксонія Міхаель Кречмер повторив свій заклик повернутися до постачання енергоносіїв із Росії після припинення вогню в Україні. Про це прем'єр сказав в інтерв'ю газетам медіа-групи Funke.

"Ми також повинні розглядати санкції проти Росії з нашого власного економічного погляду", — висловився прем'єр.

"Ми маємо бути зацікавлені у відновленні постачання енергоносіїв з Росії після припинення вогню", – заявив Кречмер.

Він додав, що правильно, що Німеччина зараз має "підготуватися до оборони", але це "буде успішним лише тоді, коли ми будемо економічно сильними".

