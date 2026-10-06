В Германии меняется власть: какой важный орган впервые возглавил представитель "АдГ"

В Германии произошел знаковый политический прецедент: представитель "Альтернативы для Германии" Тобиас Рауш впервые в истории партии возглавил земельный парламент. На заседании ландтага Саксонии-Анхальт он получил 48 голосов из 82 поданных.

Германия. Фото: из открытых источников

Результат оказался примечательным не только из-за самого избрания. У фракции АдГ в новом парламенте 39 мест, еще пять мандатов принадлежат партии BSW, которая заранее заявила о поддержке кандидатуры Рауша. Вместе это дает 44 голоса. Таким образом, избранный председатель получил еще четыре голоса от депутатов других политических сил.

За Рауша проголосовали 48 депутатов, 29 выступили против, еще пятеро воздержались. Голосование проходило тайно, поэтому установить, какие именно депутаты за пределами АдГ и BSW поддержали кандидата, невозможно.

Новый председатель ландтага занимает важный парламентский пост. Он руководит заседаниями, возглавляет совет старейшин и представляет земельный парламент. Сам Рауш после избрания заявил о намерении выполнять функции надпартийно и представлять весь парламент, а не отдельную фракцию.

При этом значение голосования выходит за рамки кадрового решения. АдГ ранее одержала победу на выборах в Саксонии-Анхальт, набрав 43,8% голосов, но не получила абсолютного большинства. Теперь партия получила первый в Германии пост председателя земельного парламента.

Представители АдГ уже рассматривают произошедшее как возможный сигнал перед следующим крупным голосованием. Лидер фракции Ульрих Зигмунд намерен претендовать на должность премьер-министра земли в декабре. Однако для формирования правительства партии потребуется найти партнеров и получить необходимую поддержку в ландтаге.

Таким образом, избрание Рауша стало не только историческим кадровым событием для АдГ, но и первым серьезным тестом на то, насколько далеко может расшириться влияние партии в региональной политике Германии.

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