В Германии на дне бассейна сыграли на виолончели

В немецком городе Баден-Вюртемберг Виолончелист Юрген Герлингер в прошедшее воскресенье дал концерт для ценителей музыки прямо на дне бассейна под открытым небом, который закрыт для плаванья на карантин. Об этом сообщает агентство Deutchе Welle.

По словам организаторов мероприятия, акустика на глубине четырех метров - просто прекрасная. При соблюдении всех правил, действующих во время пандемии, на дне бассейна могут одновременно разместиться около 100 человек. Всем слушателям разрешили захватить с собой из дома подушки и оделяла, а также одеться в спортивном стиле, чтобы удобнее было сидеть во время концерта.

Герлингер играл сюиты Иоганна Себастьяна Баха и слушатели назвали этот концерт одним из самых необычных и запоминающихся в их жизни.

До осени на дне этого же бассейна планируют провести как минимум один джазовый концерт, а также вечер испанской гитарной музыки.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Германии ушла на пенсию депутат городского совета, которая достигла рекордного возраста, будучи в политике: 101 год. В качестве члена городского совета Лилель Хайзе сумела достичь главной задачи и сложила полномочия по причине плохого слуха, зрения и невозможности долго высиживать длинные заседания политиков. Коллеги провожали ее на заслуженную пенсию с большим теплом, а бургомистр Кирххаймболандене призвал следовать примеру почетной старушки.









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