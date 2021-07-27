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Главная Новости Мир Германия В Германии на химзаводе произошел мощный взрыв: людям сказали не открывать окна (ВИДЕО, ФОТО)
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В Германии на химзаводе произошел мощный взрыв: людям сказали не открывать окна (ВИДЕО, ФОТО)

Несколько человек были объявлены пропавшими без вести

сегодня, 13:54
Автор:

Денис Подставной








В Германии прогремел взрыв на химическом заводе. Об этом сообщает издание RP Online.

В Германии на химзаводе произошел мощный взрыв: людям сказали не открывать окна (ВИДЕО, ФОТО)

Взрыв на химзаводе Bayer в Германии. Фото: RP Online.

Как стало известно, инцидент произошел в немецком городе Леверкузен, что на юге федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия, где расположен химико-фармацевтический завод корпорации Bayer. Сообщается, что взрыв прогремел около 9:30 по местному времени, чёрное облако окутало здания завода и автостраду поблизости. 

В Германии на химзаводе произошел мощный взрыв: людям сказали не открывать окна (ВИДЕО, ФОТО) - фото 2

Фото: RP Online.

Жителей населённого пункта попросили не открывать окна и выключить кондиционеры. Работы на новом мосту через реку Рейн были приостановлены, а рабочие были эвакуированы. 

На данный момент причины взрыва еще не установлены. В результате происшествия пострадали несколько сотрудников предприятия. Пятеро человек были объявлены пропавшими без вести. 

В Сети появились фото и видео с места происшествия. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в чешском городе Ловосице прогремел взрыв на заводе, который производит биотопливо. Сообщается, что в результате инцидента пострадало несколько человек. Взрыв произошел в производственном помещении. На место прибыли сотрудники спасательной службы и медики. Пострадавшие были госпитализированы. Возгорание ликвидировали дистанционно с помощью специальной техники. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 

Также портал "Комментарии" уже информировал о том, что в центре города Газа произошел взрыв на рынке. Сообщается, что в результате происшествия погибли и пострадали люди. На место событий поспешили медики, которые госпитализировали пострадавших в больницу Шифа. Устанавливается причина взрыва. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 



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Источник: https://focus.ua/world/488971-v-germanii-na-zavode-bayer-progremel-moshchnyy-vzryv-video-foto
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