В Германии на химзаводе произошел мощный взрыв: людям сказали не открывать окна (ВИДЕО, ФОТО)



















В Германии прогремел взрыв на химическом заводе. Об этом сообщает издание RP Online.

Взрыв на химзаводе Bayer в Германии. Фото: RP Online.

Как стало известно, инцидент произошел в немецком городе Леверкузен, что на юге федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия, где расположен химико-фармацевтический завод корпорации Bayer. Сообщается, что взрыв прогремел около 9:30 по местному времени, чёрное облако окутало здания завода и автостраду поблизости.





Фото: RP Online.

Жителей населённого пункта попросили не открывать окна и выключить кондиционеры. Работы на новом мосту через реку Рейн были приостановлены, а рабочие были эвакуированы.

На данный момент причины взрыва еще не установлены. В результате происшествия пострадали несколько сотрудников предприятия. Пятеро человек были объявлены пропавшими без вести.

В Сети появились фото и видео с места происшествия.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в чешском городе Ловосице прогремел взрыв на заводе, который производит биотопливо. Сообщается, что в результате инцидента пострадало несколько человек. Взрыв произошел в производственном помещении. На место прибыли сотрудники спасательной службы и медики. Пострадавшие были госпитализированы. Возгорание ликвидировали дистанционно с помощью специальной техники. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

Также портал "Комментарии" уже информировал о том, что в центре города Газа произошел взрыв на рынке. Сообщается, что в результате происшествия погибли и пострадали люди. На место событий поспешили медики, которые госпитализировали пострадавших в больницу Шифа. Устанавливается причина взрыва. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

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