В Газе произошел мощный взрыв на рынке: есть раненые и погибшие (ФОТО)

В Газе произошел мощный взрыв в общественном месте. Об этом сообщает издание The Jerusalem Post.

В Газе произошел взрыв на рынке. Фото: twitter.com/PalinfoAr

Как стало известно, инцидент произошел сегодня, 22 июля, в центре города Газа на рынке Аль-Завия. Сообщается, что в результате происшествия погиб один человек и еще десять получили ранения.

Фото: twitter.com/PalinfoAr

На место событий прибыли медики, которые госпитализировали пострадавших в больницу Шифа, что в прибрежном анклаве. Гражданин Палестины, который погиб в результате взрыва был идентифицирован, как Атта Сакалла.

Также на место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов и спасатели. На данный момент причина взрыва устанавливается. По предварительным данным, происшествие могло произойти из-за взрыва баллона с газом.

В Сети появились фотографии с места событий.





Фото: twitter.com/PalinfoAr

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что на рынке в Багдаде взорвалась бомба. Сообщается, что взрывное устройство активировала смертница. В результате происшествия погибло несколько десятков человек и еще столько же получили ранения разной степени тяжести. На место событий прибыли медики и правоохранители. По факту данного инцидента проводится расследование. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

Также портал "Комментарии" уже информировал о том, что в Сомали разбился пассажирский турбовинтовой самолет. Летательный аппарат потерпел крушение во время посадки в аэропорту. На данный моменты устанавливается причина падения. В Сети появились фотографии с места событий. Сообщается, что на борту воздушного судна находилось сорок пять человек.





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