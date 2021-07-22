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Главная Новости Мир Ближний Восток В Газе произошел мощный взрыв на рынке: есть раненые и погибшие (ФОТО)
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В Газе произошел мощный взрыв на рынке: есть раненые и погибшие (ФОТО)

В Результате происшествия погиб один человек

сегодня, 11:22
Автор:

Денис Подставной

В Газе произошел мощный взрыв в общественном месте. Об этом сообщает издание The Jerusalem Post. 

В Газе произошел мощный взрыв на рынке: есть раненые и погибшие (ФОТО)

В Газе произошел взрыв на рынке. Фото: twitter.com/PalinfoAr

Как стало известно, инцидент произошел сегодня, 22 июля, в центре города Газа на рынке Аль-Завия. Сообщается, что в результате происшествия погиб один человек и еще десять получили ранения. 

В Газе произошел мощный взрыв на рынке: есть раненые и погибшие (ФОТО) - фото 2

Фото: twitter.com/PalinfoAr

На место событий прибыли медики, которые госпитализировали пострадавших в больницу Шифа, что в прибрежном анклаве. Гражданин Палестины, который погиб в результате взрыва был идентифицирован, как Атта Сакалла. 

Также на место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов и спасатели. На данный момент причина взрыва устанавливается. По предварительным данным, происшествие могло произойти из-за взрыва баллона с газом. 

В Сети появились фотографии с места событий. 

В Газе произошел мощный взрыв на рынке: есть раненые и погибшие (ФОТО) - фото 3

Фото: twitter.com/PalinfoAr

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что на рынке в Багдаде взорвалась бомба. Сообщается, что взрывное устройство активировала смертница. В результате происшествия погибло несколько десятков человек и еще столько же получили ранения разной степени тяжести. На место событий прибыли медики и правоохранители. По факту данного инцидента проводится расследование. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 

Также портал "Комментарии" уже информировал о том, что в Сомали разбился пассажирский турбовинтовой самолет. Летательный аппарат потерпел крушение во время посадки в аэропорту. На данный моменты устанавливается причина падения. В Сети появились фотографии с места событий. Сообщается, что на борту воздушного судна находилось сорок пять человек. 


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Источник: https://www.jpost.com/breaking-news/explosion-at-market-in-gaza-city-injuries-reported-674567
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