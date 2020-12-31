В Германии намерены продлить карантин

В связи с не спадающим всплеском коронавирусной инфекции, правительство Германии решило продлить карантинные ограничения до конца января. Это касается не только центральных городов, но и регионов.

Фото: bild.de

Как сообщает Bild, чиновники боятся, что после новогодних и рождественских праздников, когда жители страны будут ездить к друг в другу в гости, собираться дома - будет новый всплеск инфекции.

В случае продления ограничений будут закрыты все торговые точки, кроме продовольственных, хозяйственных и некоторых других магазинов, продающих жизненно необходимые товары.

Также для всех желающих сделать прическу – придется подождать: салоны красоты, косметические и тату-салоны также будут под строгим ограничением.

Один из острых вопросов - будут ли работать школы, некоторые представители федеральных земель считают, что школьники должны посещать учебные заведения, а не учится онлайн.

Однако ведомство канцлера настаивает на том, чтобы они оставались закрытыми. Кроме того, острые дискуссии ведутся по теме оказания помощи пострадавшим фирмам, прежде всего гостиницам и отелям.

Напомним, Европейское агентство по контролю за заболеваниями (ECDC), которое сотрудничает с примерно тридцатью странами, включая государства ЕС и Великобританию, не исключило, что новый штамм циркулирует за пределами Великобритании. Новый штамм, получивший название "VUI 202012/01" (от "Variant Under Investigation"), включает несколько мутаций и, согласно первоначальным оценкам, приведет к повышенной заражаемости коронавирусом. По данным ВОЗ и ECDC, несколько случаев уже были зарегистрированы за пределами британской территории: в Дании (9), а также случай в Нидерландах и Австралии.

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