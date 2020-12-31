В Германии намерены продлить карантин

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Ольга Чародий
Фото: bild.de
Как сообщает Bild, чиновники боятся, что после новогодних
и рождественских праздников, когда жители страны будут ездить к друг в другу в гости, собираться дома -
будет новый всплеск инфекции.
В случае продления ограничений будут закрыты все торговые
точки, кроме продовольственных, хозяйственных и некоторых других магазинов,
продающих жизненно необходимые товары.
Также для всех желающих сделать прическу – придется подождать:
салоны красоты, косметические и тату-салоны также будут под строгим ограничением.
Один из острых
вопросов - будут ли работать школы,
некоторые представители федеральных земель считают, что школьники должны
посещать учебные заведения, а не учится
онлайн.
Однако ведомство канцлера настаивает на том, чтобы они
оставались закрытыми. Кроме того, острые дискуссии ведутся по теме оказания
помощи пострадавшим фирмам, прежде всего гостиницам и отелям.
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