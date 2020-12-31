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В Германии намерены продлить карантин

Ведомство федерального канцлера Германии и власти регионов намерены продлить существующие карантинные ограничения до 24 или 31 января. Жесткий карантин в Германии планируют продлить на две-три недели

сегодня, 00:35
Автор:

Ольга Чародий

 В связи с не спадающим всплеском коронавирусной инфекции, правительство Германии решило продлить  карантинные  ограничения до конца января. Это касается не только центральных  городов,  но  и  регионов.

В Германии намерены продлить карантин

Фото: bild.de

Как сообщает Bild, чиновники боятся, что после  новогодних  и рождественских праздников, когда жители  страны будут ездить к друг в другу в гости, собираться  дома -  будет новый всплеск инфекции.  

В случае продления ограничений будут закрыты все торговые точки, кроме продовольственных, хозяйственных и некоторых других магазинов, продающих жизненно необходимые товары.

Также для всех желающих сделать прическу – придется подождать: салоны красоты, косметические и тату-салоны также будут под строгим  ограничением.

Один из  острых вопросов -  будут ли работать школы, некоторые представители федеральных земель считают, что школьники должны посещать  учебные заведения, а  не учится  онлайн.

Однако ведомство канцлера настаивает на том, чтобы они оставались закрытыми. Кроме того, острые дискуссии ведутся по теме оказания помощи пострадавшим фирмам, прежде всего гостиницам и отелям.

 Напомним, Европейское агентство по контролю за заболеваниями (ECDC), которое сотрудничает с примерно тридцатью странами, включая государства ЕС и Великобританию, не исключило, что новый штамм циркулирует за пределами Великобритании. Новый штамм, получивший название "VUI 202012/01" (от "Variant Under Investigation"), включает несколько мутаций и, согласно первоначальным оценкам, приведет к повышенной заражаемости коронавирусом. По данным ВОЗ и ECDC, несколько случаев уже были зарегистрированы за пределами британской территории: в Дании (9), а также случай в Нидерландах и Австралии. 


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Источник: https://www.bild.de/bild-plus/politik/inland/politik-inland/geheim-plan-fuer-den-januar-so-will-merkel-den-lockdown-verlaengern-74685544,view=conversionToLogin.bild.html#fromWall
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