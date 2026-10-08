В Германии назревает новый пророссийский союз: действительно ли помощь Украине прекратится

Партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) и "Бюро Сары Вагенкнехт" (БСВ) готовят первую совместную резолюцию в парламенте Саксонии-Ангальт по вопросу войны России против Украины. Об этом сообщает Spiegel.

Германия. Фото: из открытых источников

Согласно проекту документа, депутаты предлагают признать неудачной действующую политику санкций против России, а также поставки оружия и финансовую поддержку Украины. Авторы инициативы намерены призвать правительство федеральной земли использовать имеющиеся возможности, в том числе через Бундесрат, чтобы выступить против дальнейших поставок вооружений Киеву.

Кроме того, в резолюции содержится призыв к восстановлению экономических отношений с Москвой. Основным путем к завершению войны авторы документа называют немедленное прекращение огня и проведение мирных переговоров с Россией.

Представитель АдГ Ульрих Зигмунд заявил, что немецким политикам необходимо использовать давление на федеральное правительство, чтобы добиваться прекращения войны и направлять бюджетные средства на внутренние нужды Германии, а не на вооружение Украины.

При этом в БСВ подчеркивают: совместная инициатива по Украине не означает политического сближения двух партий по всем остальным вопросам. Заместитель председателя парламентской группы БСВ Клаудия Виттиг отдельно заявила, что это не означает автоматической поддержки других позиций АдГ.

Практические возможности земельного парламента в вопросах внешней политики ограничены, поскольку ключевые решения принимаются на федеральном уровне и в структурах Евросоюза. Поэтому будущая резолюция будет иметь прежде всего политическое и символическое значение.

Для обсуждения инициативы в Магдебурге планируется специальное заседание земельного парламента. По данным Spiegel, оно может состояться 14 октября.

На фоне дискуссии в Германии о влиянии России на внутреннюю политику страны инициатива двух партий может стать заметным эпизодом политической борьбы вокруг дальнейшей поддержки Украины.

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