Представители центристских партий в Германии обвинили правую политическую силу "Альтернатива для Германии" (AfD) в сборе информации, которая может представлять интерес для российских спецслужб. Об этом сообщает рейтинговое издание Politico.

Партия "Альтернатива для Германии". Фото: из открытых источников

По данным журналистов, основанием для обвинений стали официальные запросы члена AfD в парламенте федеральной земли Тюрингия Ринго Мюльмана. Он обращался к региональному правительству по вопросам поставок вооружений Украине и о наличии систем защиты от беспилотников в Германии.

Министр внутренних дел Тюрингии Георг Майер отметил, что действия Мюльмана создают впечатление, будто партия действует по "четкому плану Кремля". В одном из запросов политик интересовался, какую информацию располагает земельным правительством по транзиту вооружений через территорию Тюрингии с 2022 года. В остальном он выяснял, какие системы защиты от дронов известны местной полиции и насколько эффективно они были проверены для использования правоохранительными органами.

Politico отмечает, что в самой AfD категорически отвергают обвинения. Партия заявила, что запросы Мюльмана это "обоснованные вопросы" депутата, который серьезно относится к обеспокоенности и потребностям граждан. По их словам, якобы у населения есть "законные опасения" относительно безопасности и вооружений.

Эта ситуация обостряет дискуссию в Германии о том, как деятельность правых партий может потенциально использоваться иностранными спецслужбами для сбора стратегической информации. В то же время правящие центристские силы призывают к тщательному контролю и прозрачности действий политических оппонентов в парламенте.

