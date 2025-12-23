logo_ukra

У Німеччині назвали політичну силу, яка працює на Кремль: її популярність серед німців зростає

Politico пише про те, що партію "Альтернатива для Німеччини" звинуватили у роботі на спецслужби РФ

23 грудня 2025, 14:47
Кравцев Сергей

Представники центристських партій у Німеччині звинуватили праву політичну силу "Альтернатива для Німеччини" (AfD) у зборі інформації, яка може становити інтерес для російських спецслужб. Про це повідомляє рейтингове видання Politico.

За даними журналістів, підставою для обвинувачень стали офіційні запити члена AfD у парламенті федеральної землі Тюрингія Рінго Мюльмана. Він звертався до регіонального уряду з питаннями про постачання озброєнь Україні та про наявність систем захисту від безпілотників у Німеччині.

Міністр внутрішніх справ Тюрингії Георг Майєр зазначив, що дії Мюльмана створюють враження, ніби партія діє за "чітким планом Кремля". У одному з запитів політик цікавився, яку інформацію має земельний уряд щодо транзиту озброєнь через територію Тюрингії з 2022 року. В іншому він з’ясовував, які системи захисту від дронів відомі місцевій поліції та наскільки ефективно вони були перевірені для використання правоохоронними органами.

Politico зазначає, що в самій AfD категорично відкидають звинувачення. Партія заявила, що запити Мюльмана — це "обґрунтовані питання" депутата, який серйозно ставиться до стурбованості та потреб громадян. За їхніми словами, нібито населення має "законні побоювання" щодо безпеки та озброєнь.

Ця ситуація загострює дискусію у Німеччині про те, наскільки діяльність правих партій може потенційно використовуватися іноземними спецслужбами для збору стратегічної інформації. Водночас правлячі центристські сили закликають до ретельного контролю та прозорості дій політичних опонентів у парламенті.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Росія може становити загрозу для країн НАТО навіть після можливого укладання мирної угоди з Україною. Про це в інтерв'ю виданню Die Zeit заявив міністр закордонних справ Німеччини Йоган Вадефуль.




