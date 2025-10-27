В Германии новый скандал: одна из крупнейших партий может шпионить в пользу России

Ультраправая партия "Альтернатива для Германии" оказалась в центре нового скандала. Глава МВД Германии Александер Добриндт заявил, что партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) "ведет себя как немецкая партия Путина".

Чиновник заявил, что Германия должна быть готова к новой эпохе гибридных угроз и цифровым атакам. Он пообещал предоставить органам безопасности больше полномочий для защиты от кибератак из-за границы и, при необходимости, для ответных ударов.

Однако, как уточнил министр, беспокоят не только внешние, но и внутренние риски.

"АдГ открыто демонстрирует свою близость к Путину и ведет себя как немецкая партия Путина", — предупредил Добриндт.

Его заявления прозвучали после обвинений от Георга Майера, главы МВД федеральной земли Тюрингия. По словам Майера, партия АдГ злоупотребляет правом парламентских запросов, чтобы получать информацию о критической инфраструктуре – транспортной, цифровой, водоснабжении и энергетике.

"Создается впечатление, что АдГ с помощью своих запросов выполняет список задач Кремля", — отметил Майер.

Добриндт поддержал эти оценки. Он заявил, что в случае партии, так открыто поддерживающей Путина, неудивительно, что высказываются такие подозрения. Отдельные расследования в отношении членов или сотрудников АДГ усугубляют эти подозрения. Насколько глубоки эти связи, должны выяснить следственные органы, подчеркнул глава МВД.

