Ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини" опинилася у центрі нового скандалу. Глава МВС Німеччини Александер Добріндт заявив, що партія "Альтернатива для Німеччини" (АдН) "поводиться як німецька партія Путіна".

Чиновник заявив, що Німеччина має бути готова до нової доби гібридних загроз та цифрових атак. Він пообіцяв надати органам безпеки більше повноважень для захисту від кібератак з-за кордону і, при необхідності, для ударів у відповідь.

Однак, як уточнив міністр, непокоять не лише зовнішні, а й внутрішні ризики.

"АдГ відкрито демонструє свою близькість до Путіна і поводиться як німецька партія Путіна", — попередив Добріндт.

Його заяви пролунали після звинувачень від Георга Майєра, глави МВС федеральної землі Тюрінгія. За словами Майєра, партія АдН зловживає правом парламентських запитів, щоб отримувати інформацію про критичну інфраструктуру – транспортну, цифрову, водопостачання та енергетику.

"Складається враження, що АдН за допомогою своїх запитів виконує список завдань Кремля", — зазначив Майєр.

Добріндт підтримав ці оцінки. Він заявив, що у випадку партії, яка так відкрито підтримує Путіна, не дивно, що висловлюються такі підозри. Окремі розслідування щодо членів чи співробітників АДН посилюють ці підозри. Наскільки глибокі ці зв'язки мають з'ясувати слідчі органи, наголосив глава МВС.

