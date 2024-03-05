В Германии объяснили, почему Россия обнародовала секретные переговоры офицеров

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Бывший руководитель немецкой внешней разведки BND Август Ханнинг отреагировал на скандал с утечкой разговора офицеров немецкой армии и объяснил, почему Россия обнародовала их для широкой общественности. По его словам, Россия дала сигнал, что у нее еще больше секретных разговоров между немецкими военными.
Россия может иметь больше перехваченных разговоров из Германии. Фото из открытых источников
Экс-глава BND Август Ханнинг указывает, что в случае получения секретных разговоров, их не публикуют в свободном доступе, однако Россия распространила материалы через свою пропагандистку Маргариту Симоньян.
Его британский коллега Нил Барнетт соглашается с этим и указывает на цель, почему Россия обнародовала переговоры немецких офицеров.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Дмитрий Медведев неожиданно отреагировал на записи немецких офицеров и заявил, что Германия готовится к войне с Россией.
Также "Комментарии" писали о спикере МИД РФ Марии Захаровой, которая в ответ на утечку разговоров немецких военных пригрозила Берлину ужасными последствиями. Захарова призвала провести денацификацию. В МИД Германии отреагировали на это и указали, что такие слова "абсурдны".
Обсуждения
Новости