В Германии объяснили, почему Россия обнародовала секретные переговоры офицеров

Бывший руководитель немецкой внешней разведки BND Август Ханнинг отреагировал на скандал с утечкой разговора офицеров немецкой армии и объяснил, почему Россия обнародовала их для широкой общественности. По его словам, Россия дала сигнал, что у нее еще больше секретных разговоров между немецкими военными.



Россия может иметь больше перехваченных разговоров из Германии. Фото из открытых источников

Экс-глава BND Август Ханнинг указывает, что в случае получения секретных разговоров, их не публикуют в свободном доступе, однако Россия распространила материалы через свою пропагандистку Маргариту Симоньян.

"Обычно успешные операции по прослушиванию телефонных разговоров не разглашаются, чтобы не навредить источнику. Эта утечка может быть только верхушкой айсберга", — говорит Ханнинг и добавляет, что это свидетельствует о большем количестве секретных разговоров, доступ к которым получила Россия.

Его британский коллега Нил Барнетт соглашается с этим и указывает на цель, почему Россия обнародовала переговоры немецких офицеров.

"Москва, вероятно, располагает гораздо большей информацией. В Берлине должны быть готовы к новым истокам в ближайшие несколько недель и месяцев с целью повлиять на общественное мнение в Германии и натравить союзников на Западе друг против друга", — считает Барнетт.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Дмитрий Медведев неожиданно отреагировал на записи немецких офицеров и заявил, что Германия готовится к войне с Россией.

Также "Комментарии" писали о спикере МИД РФ Марии Захаровой, которая в ответ на утечку разговоров немецких военных пригрозила Берлину ужасными последствиями. Захарова призвала провести денацификацию. В МИД Германии отреагировали на это и указали, что такие слова "абсурдны".