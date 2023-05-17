17 мая в Германии мужчина публично перед полицейскими продемонстрировал символ "Z", который тесно ассоциируется с российским вторжением в Украину. Полицейские задержали правонарушителя и оштрафовали его на 2250 евро. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на немецкое издание Zeit.



В Германии оштрафовали мужчину за демонстрацию символа войны

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В Немецком городе Аугсбург 42-летний мужчина выбрил на своих волосах букву "Z". Далее неназванный житель Германии пробежал мимо местной полицейской машины, снял кепку, прикрывавшую символ "Z" на его голове. Кроме того, мужчина специально для полицейских указал пальцем на затылок, чтобы привлечь их внимание к русскому военному символу.

Как сообщает немецкое издание Zeit приговор против мужчины сразу вступил в законную силу. И 42-летний мужчина должен заплатить штраф в 2250 евро.

Напомним, что знак "Z" использовался на военной технике россиян, выезжавших на ней в Украину, в частности на танках и бронетранспортерах. Кроме того, российские пропагандисты используют символ "Z" в своих лозунгах, заявляя, что этот знак означает "За победу". Кроме символа "Z", россияне, поддерживающие войну против Украины, также используют знак "V". Российские войска также рисовали его на своей военной технике, а пропагандисты используют как лозунг "Сила V правде".

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Министерство иностранных дел России отреагировало на африканское мирное предложение о войне в Украине.

Также "Комментарии" писали, что Россия направила в ООН ультиматум со списком требований по продлению зернового соглашения.