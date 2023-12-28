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В Германии ответили, сможет ли Европа компенсировать помощь США для Украины

В Берлине сомневаются, что могут предоставить Украине помощь в материальном и в денежном плане, соизмеримую той, которую предоставляют США

сегодня, 10:40
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Кравцев Сергей
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Германия и Европейский Союз не смогут компенсировать потерю поддержки США для Украины. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал лидер немецкой партии "Зеленые" Омид Нурипур, сообщает "n-tv".

В Германии ответили, сможет ли Европа компенсировать помощь США для Украины

Омид Нурипур. Фото из открытых источников

"Вряд ли возможно просто компенсировать то, чего американцы достигли к этому времени ни в материальном, ни в денежном плане. Но, конечно, в этом случае мы, европейцы, должны будем усилить нашу поддержку Украины", — высказался немецкий политик.

Отметим, в Конгрессе США не смогли одобрить запрос Джо Байдена на выделение более 100 млрд долларов на нужды национальной безопасности до конца 2023 года. В этом запросе более 60 млрд долларов предусмотрено для Украины.

Главным камнем преткновения стали республиканцы, отказывавшиеся поддерживать инициативу. Они требуют, чтобы Белый дом внес в свой запрос их предложения по усилению безопасности границ.

Читайте также на портале "Комментарии" — администрация Белого дома надеется, что в январе будущего года американские парламентарии проголосуют, наконец, за законопроект о дополнительном финансировании военной помощи для Украины. Высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель поставил под сомнение, готовы ли страны-члены Евросоюза принять все меры и оказать всю поддержку, которая нужна Киеву для противодействия российской агрессии. При этом лидеры ЕС – Германия и Франция уверяют, что не оставят Украину. Соответствующие заявления сделали и канцлер ФРГ Олаф Шольц, и французский президент Эммануэль Макрон. Как ситуация с поддержкой Украины будет развиваться дальше? Что следует понять и нам, и нашим зарубежным партнерам? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Также издание "Комментарии" — Украина будет с оружием, независимо от позиции стран-партнеров: Энтони Блинкен рассказал о цели США.




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Источник: https://www.n-tv.de/politik/06-20-Nouripour-Koennten-Wegfall-von-US-Hilfen-nicht-ausgleichen--article23143824.html
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