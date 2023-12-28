В Германии ответили, сможет ли Европа компенсировать помощь США для Украины

Германия и Европейский Союз не смогут компенсировать потерю поддержки США для Украины. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал лидер немецкой партии "Зеленые" Омид Нурипур, сообщает "n-tv".

Омид Нурипур. Фото из открытых источников

"Вряд ли возможно просто компенсировать то, чего американцы достигли к этому времени ни в материальном, ни в денежном плане. Но, конечно, в этом случае мы, европейцы, должны будем усилить нашу поддержку Украины", — высказался немецкий политик.

Отметим, в Конгрессе США не смогли одобрить запрос Джо Байдена на выделение более 100 млрд долларов на нужды национальной безопасности до конца 2023 года. В этом запросе более 60 млрд долларов предусмотрено для Украины.

Главным камнем преткновения стали республиканцы, отказывавшиеся поддерживать инициативу. Они требуют, чтобы Белый дом внес в свой запрос их предложения по усилению безопасности границ.

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