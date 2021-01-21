В Германии переписали Библию ради молодого поколения: что изменилось

21 января в Германии закончили работу над проектом "Базовая Библия" (BasisBibel). Лица, трудившиеся над Писанием, поясняют: все ради новых поколений. О событии сообщает портал TUT.BY, ссылаясь на издание Deutsche Welle.

В "молодежной" Библии насчитывается 2000 страниц. Фото: Sebastian Gollnow

Многие, кому было известно о работе над такой Библией, волновались, что ее искромсают или совсем перепишут. Тем не менее, "молодежное" Писание состоит из двух тысяч страниц. Вся разница состоит в стиле повествования, а также длине предложений. Во всей книге вряд ли найдутся предложения, что были бы длиннее 16 слов. В целом от сокращения наиболее "пострадал" Новый Завет — на 15%.

Также "Базовая Библия", которую еще называют Писанием для интернет-пользователей, отличается количеством сносок. В предыдущих вариантах составители не утруждались объяснять, что значили золото, ладан и смирна в качестве даров младенцу Иисусу, или же не уточняли местонахождение многих городов и других географических объектов. В новом варианте Библии такое присутствует.





Как же именно изменился стиль повествования? Приблизительно в таком варианте теперь предлагают узнать о беременности Девы Марии:

"Мария и Иосиф еще никогда не спали друг с другом. И тут выяснилось, что Мария ждет ребенка. Иосиф был опечален, потому что он не знал еще, что этот Ребенок от Бога. Иосиф был опечален, но он не хотел опозорить Марию и хотел расстаться с ней…"

Над итоговым вариантом "молодежного Писания" работала команда из более 1100 человек. Вместе с этим постоянно проводились опросы среди молодежи по поводу "усвояемости" текста.

За "Базовую Библию" в печатном варианте просят немало — от 25 до 148 евро. Самым дорогим экземпляром называют специальный лимитированный выпуск, при этом не уточняя, чем же он отличается.

Ранее "Комментарии" сообщали, что ученые нашли подтверждения исторической точности Библии.

Также на портале можно узнать, как выглядит настоящий дворец Ирода Великого, о котором упоминалось в Священном Писании.



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