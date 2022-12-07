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В Германии планировали переворот. Арестованы 25 человек, среди них есть граждане России

Во время проведения спецоперации немецкие службы привлечь более 3 тыс. человек, чтобы арестовать 25 человек, планировавших государственный переворот в стране.

сегодня, 14:01
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Автор:

Slava Kot

Группа ультраправых бывших военнослужащих планировала штурмовать здание парламента, рейхстага и захватить власть. Центральной фигурой плана должен стать принц Генрих XIII, которому 71 год. Полиция провела обыски в 130 местах по всей территории Германии. Задержаны 25 человек, среди которых граждане России. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на немецкое издание Die Welt.

В Германии планировали переворот. Арестованы 25 человек, среди них есть граждане России

Принц Генрих XIII. Фото: с открытых источников

Операция проходила в 11 землях Германии, а одним из главных районов поиска Баден-Вюртемберг. Два человека также задержали в Австрии и Италии.

Принц Генрих XIII, по данным федеральной прокуратуры, после свержения нынешней власти должен стать новым лидером Германии. Он происходит из старого дворянского рода, правившего землями Тюрингии до 1918 года. Принц Генрих XIII является владельцем небольшого неоготического охотничьего домика. По заключению немецких служб, там должны были проходить встречи группы, планировавшей переворот.

В прошлом Генрих XIII критически отзывался о современной Германии. Он утверждал, что Германия не является независимой страной и что во времена империй люди жили лучше, поскольку административные структуры были "легкими в управлении и прозрачными".

В заговорщиков, планировавших переворот, также входят члены экстремистского движения Reichsbürger (Граждане Рейха), которое в течение длительного времени является мишенью немецкой полиции за насильственные нападения и расистские теории заговора. Reichsbürger отказывается признавать современное германское государство. Они часто отказываются платить налоги и конфликтуют с властями. В 2020 году деятельность движения запретила Министерству внутренних дел Германии.

Немецкая полиция утверждает, что среди задержанных также была бывшая депутат Бундестага и гражданка России.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Германия планирует поставки тяжелого вооружения для Украины.

Также "Комментарии" писали о звучном заявлении Олафа Шольца относительно войны в Украине.



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Источник: https://www.welt.de/politik/deutschland/article242538041/Razzia-gegen-Reichsbuerger-Plaene-zum-gewaltsamen-Umsturz-der-Regierung.html
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