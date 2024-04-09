В Германии подвергли критике Шольца: Украина не получила всю помощь, которую обещал Берлин

Правительство Германии сообщило, что Украина получила около 28 млрд евро военной помощи. Однако оказалось, что часть этих денег еще не попала Украине, в то время как другая пойдет на помощь другим государствам. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на немецкое издание Bild.



Канцлер Германии Олаф Шольц. Фото из открытых источников

Немецкий депутат Инго Гедехенс, занимающийся вопросами оборонного бюджета, заявил, что на самом деле Украина получила лишь 10,2 млрд евро из заявленных 28.

Гедехенс объясняет, что 3,4 млрд евро из указанных Шольцем средств компенсирует для Германии Европейский союз. Кроме того, правительство Германии заявляя о переданной помощи Украине на 28 млрд добавило к этой цифре и будущие поставки, которые рассчитаны до 2028 года, но, которые Киев еще не получил.

Остальные манипуляции Шольца Гедехенс называет округлением озвученных сумм. Например, канцлер говорит о 7 миллиардах, хотя Германия выделила 6,7 млрд. И последним пунктом оппозиционный депутат указывает то, что не все средства пойдут Украине. По его словам, часть выделенных денег пойдет на перевооружение Бундесвера и помощь другим странам, не имеющим никакого отношения к Украине.

Таким образом, по подсчетам Инго Гедехенса из 28 млрд заявленных Шольцом Украина получила 10,2 млрд и может рассчитывать на 7,6 млрд в программах до 2028 года.

"Канцлер создает впечатление, что Германия уже предоставила Украине 28 миллиардов евро военной поддержки. На самом деле мы еще не потратили даже половину этого", — говорит Гедехенс и считает, что Шольц больше заботится о своем авторитете и делает слишком мало для помощи Украине.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Олаф Шольц сделал заявление о моменте окончания войны в Украине.

Также "Комментарии" писали о Германии, где рассказали, что Шольц якобы остановил ядерный удар по Украине.