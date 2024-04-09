logo

BTC/USD

70675.47

ETH/USD

3643.01

LTC/USD

100.40

USD/UAH

39.35

EUR/UAH

42.90

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Германия В Германии подвергли критике Шольца: Украина не получила всю помощь, которую обещал Берлин
commentss НОВОСТИ Все новости

В Германии подвергли критике Шольца: Украина не получила всю помощь, которую обещал Берлин

Немецкая оппозиция заявила, что указанная цифра помощи Украине от правительства обманчива и значительно меньше той, которую Киев получил на самом деле.

сегодня, 08:55
Автор:
avatar

Slava Kot
Поделитесь публикацией:

Правительство Германии сообщило, что Украина получила около 28 млрд евро военной помощи. Однако оказалось, что часть этих денег еще не попала Украине, в то время как другая пойдет на помощь другим государствам. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на немецкое издание Bild.

В Германии подвергли критике Шольца: Украина не получила всю помощь, которую обещал Берлин

Канцлер Германии Олаф Шольц. Фото из открытых источников

Немецкий депутат Инго Гедехенс, занимающийся вопросами оборонного бюджета, заявил, что на самом деле Украина получила лишь 10,2 млрд евро из заявленных 28.

Гедехенс объясняет, что 3,4 млрд евро из указанных Шольцем средств компенсирует для Германии Европейский союз. Кроме того, правительство Германии заявляя о переданной помощи Украине на 28 млрд добавило к этой цифре и будущие поставки, которые рассчитаны до 2028 года, но, которые Киев еще не получил.

Остальные манипуляции Шольца Гедехенс называет округлением озвученных сумм. Например, канцлер говорит о 7 миллиардах, хотя Германия выделила 6,7 млрд. И последним пунктом оппозиционный депутат указывает то, что не все средства пойдут Украине. По его словам, часть выделенных денег пойдет на перевооружение Бундесвера и помощь другим странам, не имеющим никакого отношения к Украине.

Таким образом, по подсчетам Инго Гедехенса из 28 млрд заявленных Шольцом Украина получила 10,2 млрд и может рассчитывать на 7,6 млрд в программах до 2028 года.

"Канцлер создает впечатление, что Германия уже предоставила Украине 28 миллиардов евро военной поддержки. На самом деле мы еще не потратили даже половину этого", — говорит Гедехенс и считает, что Шольц больше заботится о своем авторитете и делает слишком мало для помощи Украине.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Олаф Шольц сделал заявление о моменте окончания войны в Украине.

Также "Комментарии" писали о Германии, где рассказали, что Шольц якобы остановил ядерный удар по Украине.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.bild.de/politik/inland/politik-inland/ukraine-hilfe-schummelt-scholz-die-milliarden-hoch-87779378.bild.html
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости