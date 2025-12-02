logo

Германия
В Германии политика хотят выгнать из партии из-за похожести на Гитлера (ВИДЕО)

В Германии нового члена AfD Александра Эйхвальда хотят выгнать из партии после выступления, напоминавшего речи Гитлера.

2 декабря 2025, 09:35
В Германии политика хотят выгнать из партии из-за похожести на Гитлера (ВИДЕО)

Александра Эйхвальда сравнивают с Адольфом Гитлером. Фото: Christian Knieps

В Германии разгорелся скандал вокруг нового члена ультраправой партии "Альтернатива для Германии" (AfD) Александра Эйхвальда, чье выступление на молодежном конгрессе политсилы вызвало волну возмущения. Политика винят в том, что его жесты и манера говорить напомнили выступления Адольфа Гитлера. Это повлекло за собой требования о немедленном исключении его из партии.

Александр Эйхвальд недавно был малоизвестным членом локальной ячейки AfD в Герфорде. Однако все изменилось, когда он выступил на съезде новой молодежной организации AfD "Поколение Германии" в Гиссене. По информации Tagesschau, именно во время самопрезентации собравшиеся заметили характерную жестикуляцию и резкое произношение "р", что напоминало манеру немецкого диктатора. Некоторые предположили, что это был умышленный перформанс или сатира от Эйхвальда.

Однако Эйхвальд настаивает, что кандидатуру подал серьезно. Он также объяснил свое произношение тем, что является "русским немцем". Несмотря на это, в партии заявили, что поведение мужчины на сцене "кардинально отличалось" от того, что он демонстрировал во время предварительных разговоров.

Депутат AfD Максимилиан Кнеллер отметил, что Эйхвальд вступил в партию всего несколько недель назад и был практически неизвестен. По его словам, теперь его, вероятно, выгонят.

Ячейка AfD в Герфорде уже приняла решение об его отставке со всех должностей в местном совете. Как сообщает WDR, Эйхвальда уволили из комитетов, где он работал экспертом-гражданином, а в партии началась процедура его официального исключения.

Местный руководитель партии Александер Партек отметил, что "нацистской риторике и символике не место в AfD" и призвал Эйхвальда добровольно покинуть партийные ряды. Районная ассоциация также написала в Facebook о требовании его немедленного выхода.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ДНК-анализ крови Гитлера разрушил большой миф о происхождении фюрера.

Также "Комментарии" писали, что Адольф Гитлер победил на выборах в Намибии с рекордным результатом.



Источник: https://www.tagesschau.de/inland/innenpolitik/afd-eichwald-ausschluss-100.html
