logo_ukra

BTC/USD

87011

ETH/USD

2805.63

USD/UAH

42.34

EUR/UAH

49.31

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Німеччина У Німеччині політика хочуть вигнати з партії через схожість на Гітлера (ВІДЕО)
commentss НОВИНИ Всі новини

У Німеччині політика хочуть вигнати з партії через схожість на Гітлера (ВІДЕО)

У Німеччині нового члена AfD Александра Ейхвальда хочуть вигнати з партії після виступу, який нагадував промови Гітлера.

2 грудня 2025, 09:35
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

У Німеччині розгорівся скандал навколо нового члена ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" (AfD) Александра Ейхвальда, чий виступ на молодіжному конгресі політсили викликав хвилю обурення. Політика звинувачують у тому, що його жести та манера говорити нагадали виступи Адольфа Гітлера. Це спричинило вимоги негайно виключити його з партії.

У Німеччині політика хочуть вигнати з партії через схожість на Гітлера (ВІДЕО)

Александра Ейхвальда порівнюють з Адольфом Гітлером. Фото: Christian Knieps

Александр Ейхвальд донедавна був маловідомим членом локального осередку AfD у Герфорді. Однак усе змінилося, коли він виступив під час з’їзду нової молодіжної організації AfD "Покоління Німеччини" в Гіссені. За інформацією Tagesschau, саме під час самопрезентації присутні помітили характерну жестикуляцію та різке вимовляння "р", що нагадувало манеру німецького диктатора. Дехто навіть припустив, що це був навмисний перформанс або сатира від Ейхвальда.

Однак, Ейхвальд наполягає, що кандидатуру подав серйозно. Він також пояснив свою вимову тим, що є "російським німцем". Попри це, у партії заявили, що поведінка чоловіка на сцені "кардинально відрізнялася" від того, що він демонстрував під час попередніх розмов.

Депутат AfD Максиміліан Кнеллер зазначив, що Ейхвальд вступив до партії лише кілька тижнів тому і був практично невідомим. За його словами, тепер його, ймовірно, виженуть.

Осередок AfD у Герфорді вже ухвалив рішення про його відставку з усіх посад у місцевій раді. Як повідомляє WDR, Ейхвальда звільнили з комітетів, де він працював експертом-громадянином, а в партії розпочалася процедура його офіційного виключення.

Місцевий керівник партії Александер Партек наголосив, що "нацистській риториці та символіці не місце в AfD" й закликав Ейхвальда добровільно залишити партійні лави. Районна асоціація також написала у Facebook про вимогу його негайного виходу.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що ДНК-аналіз крові Гітлера зруйнував великий міф про походження фюрера.

Також "Коментарі" писали, що Адольф Гітлер переміг на виборах у Намібії з рекордним результатом.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.tagesschau.de/inland/innenpolitik/afd-eichwald-ausschluss-100.html
Теги:

Новини

Всі новини