У Німеччині політика хочуть вигнати з партії через схожість на Гітлера (ВІДЕО)

У Німеччині розгорівся скандал навколо нового члена ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" (AfD) Александра Ейхвальда, чий виступ на молодіжному конгресі політсили викликав хвилю обурення. Політика звинувачують у тому, що його жести та манера говорити нагадали виступи Адольфа Гітлера. Це спричинило вимоги негайно виключити його з партії.

Александра Ейхвальда порівнюють з Адольфом Гітлером. Фото: Christian Knieps

Александр Ейхвальд донедавна був маловідомим членом локального осередку AfD у Герфорді. Однак усе змінилося, коли він виступив під час з’їзду нової молодіжної організації AfD "Покоління Німеччини" в Гіссені. За інформацією Tagesschau, саме під час самопрезентації присутні помітили характерну жестикуляцію та різке вимовляння "р", що нагадувало манеру німецького диктатора. Дехто навіть припустив, що це був навмисний перформанс або сатира від Ейхвальда.

Однак, Ейхвальд наполягає, що кандидатуру подав серйозно. Він також пояснив свою вимову тим, що є "російським німцем". Попри це, у партії заявили, що поведінка чоловіка на сцені "кардинально відрізнялася" від того, що він демонстрував під час попередніх розмов.

Депутат AfD Максиміліан Кнеллер зазначив, що Ейхвальд вступив до партії лише кілька тижнів тому і був практично невідомим. За його словами, тепер його, ймовірно, виженуть.

Осередок AfD у Герфорді вже ухвалив рішення про його відставку з усіх посад у місцевій раді. Як повідомляє WDR, Ейхвальда звільнили з комітетів, де він працював експертом-громадянином, а в партії розпочалася процедура його офіційного виключення.

Місцевий керівник партії Александер Партек наголосив, що "нацистській риториці та символіці не місце в AfD" й закликав Ейхвальда добровільно залишити партійні лави. Районна асоціація також написала у Facebook про вимогу його негайного виходу.

