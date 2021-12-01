В Италии прогремели взрывы на нефтеперерабатывающем заводе (ФОТО)

В Италии произошел взрыв на нефтезаводе. Об этом пишет издание Корреспондент.

Пожарные. Иллюстрация: Pixabay

Как стало известно, происшествие случилось в итальянском регионе Тоскана, который расположен в центральной части страны. Сообщается, что на территории нефтеперерабатывающего предприятия Eni прогремели взрывы. По информации СМИ, прозвучало не менее трех громких хлопков.

После этого над заводом поднялись черные клубы дыма. Образовалось возгорание.

Клубы дыма можно было увидеть даже из соседнего города Коллесальветти.

На данный момент устанавливаются все обстоятельства инцидента. В Сети появляются фото с места событий.

Пожар на нефтезаводе в Италии Фото: ansa.it.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что в Соединённых Штатах Америки подросток устроил стрельбу в учебном заведении. Жертвами происшествия стали по меньшей мере три человека. Самому старшему из погибших было всего 17 лет. Полицейские прибыли на место преступления и задержали нарушителя. К этому моменту он успел ранить восемь человек. В школе нашли несколько гильз. По информации стражей порядка, стрелок совершил около 20 выстрелов из пистолета.

Также сайт "Комментарии" писал о том, что в Греции произошло сильное подводное землетрясение. Стихия разбушевалась у берегов острова Икария. Её очаг залегал на глубине свыше 17 километров. Спустя несколько минут после первой серии подземных толчков произошло второе землетрясение. Оно было уже слабее, чем первое. Сейсмическая активность ощущалась на нескольких греческих островах. Специалисты рассказали, что сила первого землетрясения составила 5,1 балла по шкале Рихтера.

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