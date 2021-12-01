logo

BTC/USD

57284.96

ETH/USD

4700.84

LTC/USD

212.26

USD/UAH

27.55

EUR/UAH

31.10

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Италия В Италии прогремели взрывы на нефтеперерабатывающем заводе (ФОТО)
commentss НОВОСТИ Все новости

В Италии прогремели взрывы на нефтеперерабатывающем заводе (ФОТО)

Над территорией предприятия поднялись черные клубы дыма

сегодня, 13:33
Автор:

Денис Подставной
Поделитесь публикацией:

В Италии произошел взрыв на нефтезаводе. Об этом пишет издание Корреспондент.

В Италии прогремели взрывы на нефтеперерабатывающем заводе (ФОТО)

Пожарные. Иллюстрация: Pixabay

Как стало известно, происшествие случилось в итальянском регионе Тоскана, который расположен в центральной части страны. Сообщается, что на территории нефтеперерабатывающего предприятия Eni прогремели взрывы. По информации СМИ, прозвучало не менее трех громких хлопков. 

После этого над заводом поднялись черные клубы дыма. Образовалось возгорание. 

Клубы дыма можно было увидеть даже из соседнего города Коллесальветти. 

На данный момент устанавливаются все обстоятельства инцидента. В Сети появляются фото с места событий. 

В Италии прогремели взрывы на нефтеперерабатывающем заводе (ФОТО) - фото 2

Пожар на нефтезаводе в Италии Фото: ansa.it. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что в Соединённых Штатах Америки подросток устроил стрельбу в учебном заведении. Жертвами происшествия стали по меньшей мере три человека. Самому старшему из погибших было всего 17 лет. Полицейские прибыли на место преступления и задержали нарушителя. К этому моменту он успел ранить восемь человек. В школе нашли несколько гильз. По информации стражей порядка, стрелок совершил около 20 выстрелов из пистолета. 

Также сайт "Комментарии" писал о том, что в Греции произошло сильное подводное землетрясение. Стихия разбушевалась у берегов острова Икария. Её очаг залегал на глубине свыше 17 километров. Спустя несколько минут после первой серии подземных толчков произошло второе землетрясение. Оно было уже слабее, чем первое. Сейсмическая активность ощущалась на нескольких греческих островах. Специалисты рассказали, что сила первого землетрясения составила 5,1 балла по шкале Рихтера. 


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://korrespondent.net/world/4422416-v-ytalyy-vzorvalsia-neftepererabatyvauischyi-zavod
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!