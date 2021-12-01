Стрельба в школе: в США подросток убивал учеников (ВИДЕО)



















В Соединённых Штатах Америки произошла стрельба в учебном заведении. Об этом пишет издание СNN.

Стрельба. Фото из открытых источников

Как стало известно, инцидент произошел в американском штате Мичиган. 15-летний парень устроил стрельбу в школе. На место событий поспешили сотрудники правоохранительных органов.

В результате происшествия погибло три человека и еще восемь людей получили ранения различной степени тяжести. Жертвами стали ученики школы возрастом 14, 16 и 17 лет.

Прибывшим на место событий стражам порядка в течение пяти минут удалось задержать правонарушителя. У подростка изъяли пистолет.

В школе были обнаружены гильзы. По предварительной информации, стрелок произвел от 15 до 20 выстрелов. Сообщается, что школьник не оказывал сопротивления во время задержания.

Во время инцидента ученики были эвакуированы.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что в Польше гражданин Украины попал в серьезное ДТП. Мужчина находился за рулем грузового автомобиля и совершил наезд на 61-летнего пешехода. От полученных травм пострадавший скончался на месте. Полицейские установили, что украинец был трезвым. Также стало известно, что пешеход находился в "слепой зоне" и водитель мог не заметить его.

Также сайт "Комментарии" писал о том, что в американском штате Пенсильвания мужчина погиб во время праздничного ужина. Он упал замертво после того, как в него попала шальная пуля, которая влетела через окно. От полученной травмы мужчина скончался на месте. Соседи погибшего рассказывают, что слышали серию выстрелов неподалёку. На данный момент полицейские разыскивают стрелка.

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