В Германии призвали Европу готовиться к большой войне: появился новый Гитлер

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Кравцев Сергей
Министр обороны Германии Борис Писториус сравнил войну России против Украины с аннексией гитлеровской Германией чехословацкой территории в 1938 году и заявил, что Европа должна готовиться к широкомасштабной атаке РФ. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Bloomberg".
Борис Писториус. Фото: из открытых источников
На презентации новой биографической книги о премьер-министре Великобритании и одном из победителей во Второй мировой войне Уинстоне Черчилле он отметил, что российский лидер Владимир Путин не остановится, когда война против Украины закончится.
В то же время министр назвал Черчилля сильным лидером с четким видением в трудные времена. По его словам, столкнувшись с войной, люди выбирают лидера, "которому они доверяют и за которым они идут, даже если он описывает мир мрачными словами".
Писториус еще раз призвал к ослаблению ограничений на долги Германии, чтобы помочь укрепить ее армию после того, как в 2027 году иссякнет специальный внебюджетный фонд на сумму 100 млрд евро.
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