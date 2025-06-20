После заявления Владимира Путина о готовности к переговорам, представители "Альтернативы для Германии" и Левой партии обратились к канцлеру Фридриху Мерцу с призывом установить диалог с российским диктатором.

Фридрих Мерц. Фото: из открытых источников

Лидер парламентской фракции Левой партии Серен Пеллманн считает такой разговор "началом".

"Федеральное правительство слишком долго делало слишком мало дипломатических шагов", – заявил политик.

"Если есть хоть малейший шанс положить конец этой агонии, то я считаю нашим долгом попытаться", – добавил он.

Спикер "АдН" по вопросам внешней политики Маркус Фронмайер требует, чтобы канцлер "объективно и ответственно" рассмотрел предложение.

Фронмайер отметил, если президент Владимир Путин публично сигнализирует о своей готовности к переговорам, это не следует игнорировать, а использовать как возможный дипломатический старт. Нельзя терять время, этим нужно воспользоваться.

Читайте также на портале "Комментарии" — политики из разных немецких партий раскритиковали главу Христианско-демократического союза Фридриха Мерца за слова о том, что Израиль "выполняет за всех грязную работу", атакуя при этом Иран. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "DW".

Также издание "Комментарии" сообщало – Владимир Путин заявил, что готов к контактам с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, ведь это якобы "европейцы прекратили контакты с Россией, они пусть и восстанавливают". Такое заявление он сделал во время пресс-конференции в рамках Петербургского международного экономического форума.



