В Германии призвали остановить поставки оружия для Украины: какие предлагают альтернативы

Новосозданная в Германии партия "Союз Сары Вагенкнехт" (BSW) призвала остановить поставки оружия в Украину и настаивает на альтернативных вариантах окончания войны, в том числе мирных переговорах между Украиной и Россией. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание DW.



Лидер партии BSW Сара Вагенкнехт. Фото из открытых источников

27 января состоялся первый съезд партии "Союз Сары Вагенкнехт", на котором 450 членов политической силы определили основную программу до выборов в Европарламент. В частности, часть пунктов касалась войны в Украине.

Лидер партии Сара Вагенкнехт призвала прекратить поставки вооружения для Украины. По ее словам, это поможет войну в Украине быстро решить путем мирных переговоров. В документе утверждается, что стабильный и долгосрочный мир в Европе "не могут быть обеспечены в условиях конфликта с ядерным государством – Россией".

Среди прочих приоритетов в своей программе партия BSW также назвала снятие санкций на нефть и газ с России. А также выступает за более жесткую политику для мигрантов.

Также в партии "Союз Сары Вагенкнехт" выступили против вступления Украины, Молдовы и Грузии в Европейский Союз. В программе BSW отмечено, что необходимо установить "мораторий на расширение ЕС" и отказаться от переговоров по вступлению новых стран в союз.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Германия поставит Украине новое оружие. Однако передачу такого вооружения раскритиковал немецкий журналист, заявивший, что Германия отдает Украине "хлам".

Также "Комментарии" писали, что в Венгрии заявили о территориальных претензиях на Закарпатье в случае проигрыша Украины в войне против России.