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В Германии призвали возобновить сотрудничество с Россией, назвав ее "надежным партнером"

Депутат Бундестага Германии считает необходимым начать снова сотрудничать с Путиным и его союзниками, чтобы получить "дешевый" российский газ.

сегодня, 11:20
Автор:
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Slava Kot
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Депутат Бундестага и сопредседатель ультраправой партии "Альтернатива для Германии" (AfD) Тино Хрупалла заявил о необходимости отменить санкции против России и улучшить экономические отношения с Кремлем и его союзниками, в том числе и Ираном. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Bild.

В Германии призвали возобновить сотрудничество с Россией, назвав ее "надежным партнером"

Депутат Бундестага Германии Тино Хрупалла. Фото из открытых источников

На немецком телеканале ZDF состоялись дебаты, в которых принял участие депутат Бундестага Тино Хрупалла и известный историк Михаэль Вольфсон. Тино Хрупалла встал на защиту России с призывом возобновить сотрудничество с Кремлем. По словам немецкого депутата, Россия является "надежным партнером" для Германии подобно США. Поэтому у Москвы и ее союзников можно покупать нефть и газ.


Немецкий историк Михаэль Вольфсон подверг критике такую позицию Хрупалла и призвал не сравнивать сегодняшнюю Россию с той, которая существует в российской литературе.

"Речь идет о том, как мы хотим жить, в какой системе. Вы здесь описываете Россию как обладающую практически таким же моральным весом, как США", — заявил историк и добавил, что "если бы мне пришлось выбирать, то я совершенно точно жил бы в США, а не в путинской России".

Михаэль Вольфсон объяснил, что Россия имеет важную литературу, однако это не признак, что Россия сегодня похожа на США в своих главных принципах сотрудничества.

"Я преклоняюсь перед российской литературой и считаю ее преимущественно лучше, чем американская, если вообще можно так обобщать. Но это совсем не значит, что я готов считать сегодняшнюю Россию равнозначной США", — объяснил Вольфсон.

Напомним, что Россия неоднократно прекращала поставки газа в Германию, несмотря на желание последней получать российские энергоресурсы. Одна из таких ситуаций произошла за месяц до взрывов на трубопроводе "Северный поток". Россияне заявили, что останавливают поставки газа на три дня якобы из-за "плановых технических работ". Однако, впоследствии Москва не возобновила поставки мотивируя это тем, что на трубопроводах произошла утечка смазки. А спустя месяц произошли диверсии, которые окончательно остановили поставки энергоресурсов из России в Германию.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Германия случайно передала России секретные данные НАТО.

Также "Комментарии" писали о немецком депутате, который предлагает украинских беженцев отправлять на войну.



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Источник: https://t.me/BILD_Russian/13448
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