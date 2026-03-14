Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
Германия
В Германии призывают Мерца возобновить закупку нефти из России: детали

Немецкая подруга Путина призывает Мерца возобновить закупку нефти из России

14 марта 2026, 10:56
Кравцев Сергей

После частичного смягчения санкций США против российской нефти пророссийский левый политик Сара Вагенкнехт призывает немецкое правительство возобновить закупку нефти из России.

В Германии призывают Мерца возобновить закупку нефти из России: детали

"Если США, которые гораздо меньше зависят от собственной добычи, покупают российскую нефть, то Германия должна сделать это сейчас, если не раньше", – сказала Вагенкнехт.

Она высмеяла критику канцлера Фридриха Мерца относительно этого решения, "в то время как граждане в отчаянии стоят на заправках", назвав это "холодным высокомерием мультимиллионера, который не имеет таких забот".

"Мы должны возобновить импорт российской нефти через Шведт и ввести верхний предел цены на топливо в 1,50 евро", — добавила Вагенкнехт.

Читайте также на портале "Комментарии" — даже частичное ослабление санкций против российской нефти со стороны Соединенных Штатов может принести России до 10 миллиардов долларов дополнительных доходов, которые пойдут на финансирование войны против Украины. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Также издание "Комментарии" сообщало – Соединённые Штаты на 30 дней отменили санкционные ограничения на покупку российской нефти и нефтепродуктов, которые транспортируются танкерами по морю. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Министерства финансов.

"Чтобы увеличить глобальный объём существующих поставок, Министерство финансов США предоставляет временное разрешение странам на приобретение российской нефти, которая сейчас застряла в море. Эта ограниченная краткосрочная мера применяется только к нефти, которая уже находится в пути, и не принесёт значительной финансовой выгоды российскому правительству", – заявил министр финансов США Скотт Бессент.




