В Германии призывают усилить поддержку Украины: как это связано с гибелью Пригожина

Военную поддержку Украины следует усилить после вероятной смерти главаря ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на заявление главы Европейского комитета Бундестага и политика немецких "Зеленых" Антона Хофрайтера, которого цитируют Welt и NTV.

Германия. Фото: из открытых источников

Антон Хофрайтер высказал мнение, что предположительное убийство Пригожина говорит о том, что Россия под руководством диктатора Владимира Путина "все больше превращается в мафиозное государство".

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"Путин понимает только язык силы и поэтому мы должны оказывать Украине еще большую всестороннюю поддержку", — заявил Хофрайтер.

По его мнению, Германии следует кардинально изменить позицию относительно войны в Украине и передать Киеву "все, что мы можем поставить". Первым шагом должна стать передача ракет Taurus.

Хофрайтер также добавил, что хотел видеть более четкую поддержку Украины. Он считает, что Германия прибегает к "слишком долгим прениям".

"Я считаю, что проблема в этом вопросе лежит не только, но преимущественно в СДПГ (Ред. – Социал-демократической партии Германии), а также в офисе канцлера. Вы просто не можете этого отрицать", — сказал он.

Читайте также на портале "Комментарии" — идут вторые сутки после уничтожения над Тверской областью (РФ) самолета с руководителем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным и его соратником Дмитрием Уткиным. Согласно одной из версий – таким образом Путин, Шойгу и Герасимов отомстили Пригожину за свое унижение во время мятежа наемников 24 июня. Не исключено, впрочем, что гибель Пригожина – инсценировка. Основной версией катастрофы, похоже, становится взрывное устройство, возможно, расположенное в шасси. Какие выводы из происшедшего можно сделать на данный момент – и какими могут быть последствия для России, Украины, Беларуси, Африки, где так или иначе наследили вагнеровцы? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



