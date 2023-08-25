О чем говорят внутренние разборки в РФ – на что может повлиять гибель Пригожина

Идут вторые сутки после уничтожения над Тверской областью (РФ) самолета с руководителем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным и его соратником Дмитрием Уткиным. Согласно одной из версий – таким образом Путин, Шойгу и Герасимов отомстили Пригожину за свое унижение во время мятежа наемников 24 июня. Не исключено, впрочем, что гибель Пригожина – инсценировка. Основной версией катастрофы, похоже, становится взрывное устройство, возможно, расположенное в шасси. Какие выводы из происшедшего можно сделать на данный момент – и какими могут быть последствия для России, Украины, Беларуси, Африки, где так или иначе наследили вагнеровцы? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Евгений Пригожин. Фото: из открытых источников

Нет сомнений, что за уничтожением пригожинского самолета стоит Кремль

Спикер Международного волонтерского сообщества "InformNapalm", боец ВСУ Михаил Макарук поясняет:

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"Внутренние разборки в РФ не приведут там к какому-то коллапсу, социальным возмущениям и так далее. По той простой причине, что вагнеровцев "разобрали на детали". Одних загнали в Беларусь, других – на пенсию, кого-то запугали, кто-то подписал контракты с Минобороны, кто-то — зарабатывает деньги в Африке. Так что ситуация после уничтожения Пригожина затихнет довольно быстро".

Ну, а белорусский режим опозорился в очередной раз, считает эксперт. По его словам, весь мир – в очередной же раз – увидел, что гарантии Лукашенко ничего не стоят. И что нет смысла иметь с ним никакого дела. Это сильный удар по Луке.

По мнению Михаила Макарука, Путин пошел на уничтожение Пригожина, Уткина иже с ними по причине, озвученной им ранее в интервью – он не прощает измены. А поход вагнеровцев на Москву он воспринял именно как измену, о чем, кстати, заявлял в тот день, 24 июня.

"Нет сомнений, что за уничтожением пригожинского самолета стоит Кремль. И не так важно — сбивали борт с помощью С-300 или заложенной взрывчатки. Факт налицо — самолета нет, равно как всех, кто был внутри, – подчеркивает эксперт. – Вертикаль власти в РФ становится всё более тоталитарной, использует любые методы для своего укрепления и сохранения. Потенциальных путчистов выявили еще во время пригожинского мятежа. С кем-то провели воспитательную беседу, кого-то — закрыли, кого-то — не стало, а кто-то теперь сидит тихо и боится высунуться. Теперь добрались и до собственно главарей недомятежа".

На ситуацию с войной в Украине смерть Пригожина вряд ли как-то повлияет

Политолог, партнер международной коммуникационной агенции Good Politics Максим Джигун слабо верит в версию с заложенной в шасси взрывчаткой.

С целью отомстить тому, кто его предал, кто пробовал покушаться на его статус сильного лидера", – поясняет политолог. "Пригожин был крайне осторожен и мерам своей безопасности уделял тщательное внимание. И очевидно, что перед полетом любой его самолет максимально проверялся. Скорее всего – удар был нанесен именно ракетой (очевидцы говорили, что слышали несколько взрывов, вероятно, один из них был звуком пуска), хоть вряд ли мы сможем узнать истинную причину происшествия. Как бы то ни было, выглядит всё как откровенная, показательная казнь, устроенная Путиным

По его мнению, на ситуацию с войной в Украине это вряд ли как-то повлияет. Последние месяцы вагнеровцы тут и так не воевали, напоминает эксперт.

И практически сразу после этого начались украинские контрнаступательные действия в районе Бахмута. Да, вывод вагнеровцев несколько ослабил возможности оккупационной армии. Но точно не стал для нее критичным", – считает Максим Джигун. "Пригожин медийно сыграл очень качественно, выведя свою ЧВК с Украины после захвата Бахмута. Мол, мы свое дело сделали – дальше уже пусть занимается Минобороны

Он предполагает, что сейчас вагнеровцам дадут возможность отбыть в Африку и зарабатывать (отмывать) там деньги за счет предоставления защиты компаниям, добывающим полезные ископаемые, за счет шантажа бизнеса, сотрудничества с хунтами и так далее.

"Положительно то, что наши враги уничтожают друг друга. Вместе с тем, Пригожин был дестабилизирующим элементом внутри российской политической системы. Он в последнее время представлял откровенную угрозу для правления Путина. И в этом контексте его смерть не особо нам выгодна. Впрочем, возможно, именно она всколыхнет тех, кто еще раздумывал — стоит ли позволить Путину продолжить править, – размышляет эксперт. – Они увидели, что его слова, его гарантии – ничего не стоят. Что он в любой момент может уничтожить того, кто ранее был у него в фаворе. И нельзя исключать, что такая путинская попытка запугать всех и вся вызовет обратный эффект, сплотив против него часть элит".

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