В Германии прогнозируют более 10 млн беженцев из Украины: СМИ назвали причину

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Кравцев Сергей
В правительстве Германии прогнозируют, что в случае худшего развития событий в Украине и победы России количество украинских беженцев возрастет на 10 миллионов, и Германия будет одной из стран их назначения. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет газета "Welt am Sonntag", со ссылкой на представителей силовых структур и парламентариев Германии, ознакомленных с прогнозом.
Украинские беженцы. Фото: из открытых источников
Издание отмечает, что "в случае потенциального распада Украины немецкое правительство предполагает, что страну покинут еще около десяти миллионов человек". В этом сценарии "подавляющее большинство беженцев отправится в Западную Европу, а Германия будет одной из стран назначения".
В то же время, добавляет Welt am Sonntag, немецкое правительство в своих прогнозах исходит из того, что Украина имеет военные и финансовые возможности для поддержания своей обороны и стабильности до конца 2024 года.
Но ситуацию осложняет задержка в помощи со стороны Соединенных Штатов: Конгресс с осени прошлого года не может одобрить дополнительное финансирование для поддержки Украины.
Эксперт по вопросам внешней политики оппозиционного Христианско-демократического союза ФРГ Родерих Кизеветтер в комментарии газете призвал западные государства значительно увеличить военную помощь, учитывая колебания в США.
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