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В Германии прокомментировали возможность падения режима Путина

Глава МИД Германии Бербок не знает, когда может произойти падение режима Путина

сегодня, 14:17
Автор:
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Кравцев Сергей
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Глава МИД Германии Анналена Бербок прокомментировала возможность падения путинского режима в РФ в ближайшем будущем. Как передает портал "Комментарии", свое мнение министр озвучила в интервью "Bild".

В Германии прокомментировали возможность падения режима Путина

Глава МИД Германии Анналена Бербок. Фото: из открытых источников

Журналисты задали Бербок вопрос о том, может ли она представить, что Путина устранят уже в ближайшем будущем. На это дипломат отметила, что она понятия не имеет, что это может произойти.


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"Мы не знаем, когда закончится эта война. Мы не знаем, что произойдет в России. Потому что мы имеем дело не со страной, которая является демократией, как мы, к счастью", – заявила Анналена Бербок.

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Также издание "Комментарии" сообщало – в России после неудачного мятежа Евгения Пригожина и его ЧВК "Вагнер" происходят массовые аресты в армейской среде. На этом фоне разворачивается очередной скандал. От должности отстранен командующеий 58-й общевойсковой армией Южного военного округа генерал-майор Иван Попов (воевал на Запорожском направлении). Это произошло после того, как он рассказал о реальном – и крайне печальном для россиян – положении на фронте. Аналитики Института изучения войны (ISW) предполагают, то увольнение Попова демонстрирует действительные проблемы оккупационной армии (страдает от ударов украинской артиллерии, испытывает сложности с ротацией), а также попытку оградить российского диктатора Путина от нежелательной критики. Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" нарастающее внутрироссийское противостояние.




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Источник: https://www.bild.de/
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