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В Германии раскритиковали контрнаступление ВСУ: что говорят в Бундесвере

Немецкие военные проанализировали действия ВСУ

сегодня, 21:20
Автор:
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Лиля Воробьева
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Пока наша страна ведет подготовку ко второй волне контрнаступления, немецкие военные прокомментировали стратегию военного командования ВСУ во время летнего наступления этого года. Оценки были отрицательными.

В Германии раскритиковали контрнаступление ВСУ: что говорят в Бундесвере

Контрнаступление ВСУ(фото из открытых источников)

Об этом сообщает немецкая газета Bild,  ссылаясь на секретные документы Бундесвера.


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Представители издания пишут, что военные чиновники из Германии "крайне критично" оценивают, как украинские военнослужащие использовали военные приемы, с которыми их ознакомили на Западе, когда проходили учения. Одно замечание следующего содержания:

"Их собственные воинские части иногда дробятся настолько мелко, что хотя каждая воинская часть что-то делает, но совместное боевое руководство не просматривается", — говорится в документах.

Как сообщает Бундесвер, это не только приводит к увеличению "опасности дружеского огня", но ведет к ситуации, когда во время направления главного удара не хватит маневренных подразделений, чтобы устанавливать огневое преимущество.

"Это означает, что преимущество украинских войск над российской армией вторжения, как это казалось Западу, исчезнет. Это критика бундесвера", — говорят представители издания.

Другая проблема контрнаступления, как утверждают немецкие партнеры, "плохое усвоение" западных азов подготовки, которые должны использовать опытные украинские солдаты. В частности, приобретенный боевой опыт украинского солдата, который он имеет и чем выше он поднялся в ВСУ, тем меньше он применяет азы западной подготовки.

Представители Бундесвера говорят, что это связано не по причине допущенных ошибок или недостатков в учебе, организованных в Соединенных Штатах или той же Германии, а именно с "украинской оперативной доктриной".

"Во многих случаях было обнаружено, что солдаты, не имеющие недавнего боевого или военного опыта, достигают большего успеха в обучении благодаря поддержке военной подготовки, которую они получают, чем  опытные и обученные солдаты", — пишут журналисты.

По оценке представителей немецкого Министерства обороны, "боевой опыт" не означает, что солдат является хорошим командиром в бою. В секретных документах Бундесвера утверждают, что представители управленческого персонала демонстрируют "иногда значительные недостатки в руководстве и при применении управленческих процессов на своем уровне. Именно это иногда является причиной неправильных и опасных решений".

Так, в Бундесвере объясняют "медленный" ход контрнаступления Вооруженных сил Украины.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Франция и Германия подвергли критике позицию Польши и других соседей Украины.



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Источник: https://www.bild.de/bild-plus/politik/ausland/politik-ausland/geheim-papier-enthuellt-bundeswehr-kritisiert-erstmals-die-ukraine-armee-84802800.bild.html
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