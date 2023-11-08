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В Германии рассказали, от чего зависит старт переговоров о членстве Украины в ЕС

В Германии ждут больше реформ от Киева

сегодня, 16:44
Автор:
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Кравцев Сергей
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Решение лидеров стран Европейского Союза о начале вступительных переговоров с Украиной будет зависеть от двух факторов. Один из них касается реформ. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал пресс-секретарь немецкого правительства, сообщает "Sky News".

В Германии рассказали, от чего зависит старт переговоров о членстве Украины в ЕС

Украина-ЕС. Фото: из открытых источников

В Берлине отметили, что начало переговоров будет зависеть от того, насколько успешно Украина проведет реформы и выполнит оставшиеся критерии для вступления в блок.


При этом пресс-секретарь добавил, что Германия перед принятием решения по переговорам "тщательно изучит" рекомендации Еврокомиссии.

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Источник: https://news.sky.com/story/ukraine-war-latest-russia-withdraws-from-post-cold-war-treaty-12541713
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