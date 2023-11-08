В Германии рассказали, от чего зависит старт переговоров о членстве Украины в ЕС

Решение лидеров стран Европейского Союза о начале вступительных переговоров с Украиной будет зависеть от двух факторов. Один из них касается реформ. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал пресс-секретарь немецкого правительства, сообщает "Sky News".

Украина-ЕС. Фото: из открытых источников

В Берлине отметили, что начало переговоров будет зависеть от того, насколько успешно Украина проведет реформы и выполнит оставшиеся критерии для вступления в блок.

При этом пресс-секретарь добавил, что Германия перед принятием решения по переговорам "тщательно изучит" рекомендации Еврокомиссии.

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