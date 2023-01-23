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В Германии рассказали, сколько будут обрабатывать заявку на поставку танков Украине

Несмотря на вовсю обсуждаемый вопрос с поставкой танков Украине в Германии говорят, что заявку на поставку техники Украине еще не получали

сегодня, 16:15
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Автор:

Кравцев Сергей

Вопрос о поставке Украине немецких танков продолжает оставаться в подвешенном состоянии. В Германии говорят, что, как только заявка на передачу танков Украине поступит, ее тут же обработают, но это может занять от нескольких дней до нескольких месяцев. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на телеканал "CNN".

В Германии рассказали, сколько будут обрабатывать заявку на поставку танков Украине

Германия обещает как можно быстрее рассмотреть заявку по танкам для Украины. Фото: GettyImages

"До сих пор мы не получили просьбу... И если они попросят, то есть определенная процедура. Я не могу вам сказать, займет ли это несколько дней, или несколько месяцев", — отметил представитель Кабинета министров Германии Штеффен Хебештрайт.

Однако он заверил, что любая заявка, которая поступит в Германию по танкам для Украины, будет "обработана с необходимой скоростью, которая нужна, но, конечно, также с необходимой основательностью, которую требуют такие процедуры".                                                                      

Читайте также на портале "Комментарии" — Германия, попавшая под град критику после того, как заблокировала массовую поставку танков Leopard Украине, пытается выйти из неудобной ситуации. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок уверяет, что ее страна не будет возражать, если Польша решит передать Украине свои танки Leopard. А новый руководитель Минобороны Германии Борис Писториус уверяет, что в ближайшее время будет принято решение о том, отправлять ли танки Leopard 2 в Украину. Эксперты проанализировали эти "танковые бои" специально для издания "Комментарии".

Также издание "Комментарии" сообщало — в Конгрессе США призвали Белый дом отправить Украине хотя бы один танк Abrams.




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Источник: https://edition.cnn.com/europe/live-news/russia-ukraine-war-news-1-23-23/index.html
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