В Германии растет количество экстремистов: спецслужбы нашли российский след

Российская агрессия против Украины привела к тому, что в Германии зафиксировали рост экстремистов. Также на это повлияла эскалация конфликта на Ближнем Востоке. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Deutsche Welle", цитируя заявление президента Федерального ведомства по охране конституции Германии Томаса Хальденванга.

Экстремисты в Германии. Фото: Getty Images

Отмечается, что чиновник назвал ключевой угрозой для внутренней безопасности страны рост количества последователей правоэкстремистских движений.

В 2023 году в Германии насчитывалось около 40 600 правых экстремистов, и это больше, чем в предыдущем году. Увеличилось и количество левых экстремистов — с 36 500 в 2022 году до 37 000.

Федеральное ведомство по охране конституции заявило, что вырос риск джихадистских атак и причиной этого стало нападение боевиков ХАМАС на Израиль.

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер объяснила, что ситуация с безопасностью внутри страны остается напряженной. Также она упомянула о постоянной угрозе для внутренней безопасности государства со стороны России, в частности речь шла о кибератаках, шпионаже и распространении дезинформации.

Читайте также на портале "Комментарии" — поражение в войне будет фатальным для Украины и Европы. Об этом в интервью Süddeutsche Zeitung сказала министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

Министр отметила, Германию и НАТО в целом ожидают серьезные последствия, если они не будут поддерживать Киев в противостоянии РФ.

"Если мы не продолжим поддерживать Украину, мы рискуем, что войска Путина будут стоять на границе с Польшей. Война вскоре будет на территории ЕС и НАТО. Почти невозможно оценить, сколько бы это стоило, если бы нам пришлось самим защищать свою свободу и безопасность. В конце концов, дело сводится к одному: поддержка Украины также удерживает войну подальше от нас самих", — отметила топ-дипломат.



