Главная Новости Мир Германия В Германии резко возрос спрос на частные бункеры из-за страха перед Путиным
НОВОСТИ

В Германии резко возрос спрос на частные бункеры из-за страха перед Путиным

В Германии резко возрос спрос на частные бункеры после атаки российских дронов на Польшу.

22 сентября 2025, 12:05
Автор:
avatar

Slava Kot

В Германии фиксируется настоящий бункерный бум, ведь все больше граждан и компаний заказывают частные защитные укрытия. Причиной стал рост страха перед возможной эскалацией войны и агрессией со стороны Кремля, особенно после залета российских дронов в Польшу.

В Германии резко возрос спрос на частные бункеры из-за страха перед Путиным

В Германии массово покупают бункеры. Фото: Schutzraum-Zentrum.de

Строитель бомбоубежищ и владелец компании BSSD Defence Марио Пьейде рассказал немецкому изданию BILD, что с начала года количество запросов на защитные укрытия выросло на 50%. Однако особый всплеск был зафиксирован после того, как российские дроны упали на территории Польши. По словам Пьеде, тогда телефонная линия компании гудела от звонков.

"Люди поняли, что Путин настроен серьезно", — объясняет Пьеде.

Как указывает бизнесмен, раньше укрытие заказывали преимущественно частные домохозяйства, однако среди клиентов все чаще появляются бизнесы. По словам Пьеде, около 30% новых заявок поступают от компаний и арендодателей, желающих обеспечить безопасность своих сотрудников и арендаторов.

Немецкий центр укрытий в Мюнхене подтвердил повышенный спрос на бомбоубежища и защитные укрытия.

"Особенно после текущих событий в Польше мы наблюдаем повышенный спрос на консультации", – сообщили в центре и указали, что 10% новых зданий в стране уже проектируются с бункерами.

Для тех, кто не имеет возможности построить отдельный бункер, предлагают переоборудование подвалов.

Стоимость современного укрытия в Германии колеблется от 30 000 до 50 000 евро (около 1,5–2,5 млн гривен).

Ранее портал "Комментарии" сообщал о результатах опроса, показавшего, что немцы начали бояться нападения России на НАТО.

Также "Комментарии" писали, что Трамп тремя словами ответил, будет ли защищать Польшу и страны Балтии в случае нападения России.



Источник: https://www.bild.de/politik/inland/nachfrage-bei-herstellern-knallt-rauf-bunker-boom-in-deutschland-wegen-putin-68cd3cd95d604c6d7adabbb1#fromWall
