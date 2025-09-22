В Германии резко возрос спрос на частные бункеры из-за страха перед Путиным

В Германии фиксируется настоящий бункерный бум, ведь все больше граждан и компаний заказывают частные защитные укрытия. Причиной стал рост страха перед возможной эскалацией войны и агрессией со стороны Кремля, особенно после залета российских дронов в Польшу.

В Германии массово покупают бункеры. Фото: Schutzraum-Zentrum.de

Строитель бомбоубежищ и владелец компании BSSD Defence Марио Пьейде рассказал немецкому изданию BILD, что с начала года количество запросов на защитные укрытия выросло на 50%. Однако особый всплеск был зафиксирован после того, как российские дроны упали на территории Польши. По словам Пьеде, тогда телефонная линия компании гудела от звонков.

"Люди поняли, что Путин настроен серьезно", — объясняет Пьеде.

Как указывает бизнесмен, раньше укрытие заказывали преимущественно частные домохозяйства, однако среди клиентов все чаще появляются бизнесы. По словам Пьеде, около 30% новых заявок поступают от компаний и арендодателей, желающих обеспечить безопасность своих сотрудников и арендаторов.

Немецкий центр укрытий в Мюнхене подтвердил повышенный спрос на бомбоубежища и защитные укрытия.

"Особенно после текущих событий в Польше мы наблюдаем повышенный спрос на консультации", – сообщили в центре и указали, что 10% новых зданий в стране уже проектируются с бункерами.

Для тех, кто не имеет возможности построить отдельный бункер, предлагают переоборудование подвалов.

Стоимость современного укрытия в Германии колеблется от 30 000 до 50 000 евро (около 1,5–2,5 млн гривен).

