В Германии резко возрос спрос на частные бункеры из-за страха перед Путиным

В Германии фиксируется настоящий бункерный бум, ведь все больше граждан и компаний заказывают частные защитные укрытия. Причиной стал рост страха перед возможной эскалацией войны и агрессией со стороны Кремля, особенно после залета российских дронов в Польшу.
В Германии массово покупают бункеры. Фото: Schutzraum-Zentrum.de
Строитель бомбоубежищ и владелец компании BSSD Defence Марио Пьейде рассказал немецкому изданию BILD, что с начала года количество запросов на защитные укрытия выросло на 50%. Однако особый всплеск был зафиксирован после того, как российские дроны упали на территории Польши. По словам Пьеде, тогда телефонная линия компании гудела от звонков.
Как указывает бизнесмен, раньше укрытие заказывали преимущественно частные домохозяйства, однако среди клиентов все чаще появляются бизнесы. По словам Пьеде, около 30% новых заявок поступают от компаний и арендодателей, желающих обеспечить безопасность своих сотрудников и арендаторов.
Немецкий центр укрытий в Мюнхене подтвердил повышенный спрос на бомбоубежища и защитные укрытия.
Для тех, кто не имеет возможности построить отдельный бункер, предлагают переоборудование подвалов.
Стоимость современного укрытия в Германии колеблется от 30 000 до 50 000 евро (около 1,5–2,5 млн гривен).
