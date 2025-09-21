Трамп трьома словами відповів, чи буде захищати Польщу та країни Балтії у випадку нападу Росії

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон готовий надати допомогу Польщі та країнам Балтії у випадку ескалації з боку Росії. На запитання журналістів він відповів трьома словами: "Так, я допоможу".

Під час спілкування зі ЗМІ американського президента запитали, чи готові Сполучені Штати захищати Польщу та країни Балтії, тобто Латвію, Литву та Естонію, якщо Москва продовжить агресивні дії в регіоні. У відповідь Трамп коротко сказав, що США стануть на захист країн членів НАТО.

"Так, я допоможу", — сказав Трамп.

Його заява стала сигналом, що США готові виконати союзницькі зобов’язання у Східній Європі.

Коментар Трампа прозвучав на тлі напруженості після порушення російськими винищувачами повітряного простору Естонії. За даними місцевої влади, три літаки МіГ-31 без дозволу перебували над Фінською затокою близько 12 хвилин. У відповідь Міністерство закордонних справ Естонії викликало тимчасового повіреного Росії.

Коли Трамп вперше реагував на цей інцидент, президент США сказав, що "нам це не подобається", маючи на увазі дії Росії.

