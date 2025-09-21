logo_ukra

Трамп трьома словами відповів, чи буде захищати Польщу та країни Балтії у випадку нападу Росії
Трамп трьома словами відповів, чи буде захищати Польщу та країни Балтії у випадку нападу Росії

Трамп пообіцяв захистити Польщу та країни Балтії, якщо Росія на них нападу.

21 вересня 2025, 19:15
Автор:
Slava Kot

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон готовий надати допомогу Польщі та країнам Балтії у випадку ескалації з боку Росії. На запитання журналістів він відповів трьома словами: "Так, я допоможу".

Трамп трьома словами відповів, чи буде захищати Польщу та країни Балтії у випадку нападу Росії

Президент США Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел

Під час спілкування зі ЗМІ американського президента запитали, чи готові Сполучені Штати захищати Польщу та країни Балтії, тобто Латвію, Литву та Естонію, якщо Москва продовжить агресивні дії в регіоні. У відповідь Трамп коротко сказав, що США стануть на захист країн членів НАТО.

"Так, я допоможу", — сказав Трамп.

Його заява стала сигналом, що США готові виконати союзницькі зобов’язання у Східній Європі.

Коментар Трампа прозвучав на тлі напруженості після порушення російськими винищувачами повітряного простору Естонії. За даними місцевої влади, три літаки МіГ-31 без дозволу перебували над Фінською затокою близько 12 хвилин. У відповідь Міністерство закордонних справ Естонії викликало тимчасового повіреного Росії.

Коли Трамп вперше реагував на цей інцидент, президент США сказав, що "нам це не подобається", маючи на увазі дії Росії. 

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Естонія вперше в історії збирає екстрене засідання в Радбезі ООН через інцидент з Росією. Крім того, Таллінн також звернувся до НАТО щодо консультацій через російські літаки у естонському повітряному просторі.

Також "Коментарі" писали, що НАТО готує нові правила збиття ворожих цілей на тлі інциденту в Естонії. Країни Балтії закликають слідувати прикладу Туреччини, яка раніше збила російський літак у своєму повітряному просторі, однак деякі інші члени НАТО не підтримують таких кроків.



