У Німеччині різко зріс попит на приватні бункери через страх перед Путіним

У Німеччині різко зріс попит на приватні бункери після атаки російських дронів на Польщу.

22 вересня 2025, 12:05
У Німеччині фіксується справжній "бункерний бум", адже все більше громадян і компаній замовляють приватні захисні укриття. Причиною стало зростання страху перед можливою ескалацією війни та агресією з боку Кремля, особливо після зальоту російських дронів у Польщу.

У Німеччині різко зріс попит на приватні бункери через страх перед Путіним

У Німеччині масово купують бункери. Фото: Schutzraum-Zentrum.de

Будівельник бомбосховищ та власник компанії BSSD Defence Маріо П’єйде розповів німецькому виданню BILD, що з початку року кількість запитів на захисні укриття зросла на 50%. Однак особливий сплеск зафіксовано після того, як російські дрони упали на території Польщі. За словами П’єйде, тоді телефонна лінія компанії гуділа від дзвінків.

"Люди зрозуміли, що Путін налаштований серйозно", — пояснює П’єйде.

Як вказує бізнесмен, раніше укриття замовляли переважно приватні домогосподарства, однак тепер серед клієнтів усе частіше з’являються бізнеси. За словами П’єйде, близько 30% нових заявок надходять від компаній та орендодавців, які хочуть забезпечити безпеку своїх співробітників і орендарів.

Німецький центр укриттів у Мюнхені також підтвердив підвищений попит на бомбосховища та захисні укриття.

"Особливо після поточних подій у Польщі ми спостерігаємо підвищений попит на консультації", — повідомили у центрі та вказали, що 10% нових будівель у країні вже проєктуються з бункерами.

Для тих, хто не має можливості збудувати окремий бункер, пропонують переобладнання підвалів. 

Вартість сучасного укриття у Німеччині коливається від 30 000 до 50 000 євро (приблизно 1,5–2,5 млн гривень). 

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про результати опитування, яке показало, що німці почали боятися нападу Росії на НАТО.

Також "Коментарі" писали, що Трамп трьома словами відповів, чи буде захищати Польщу та країни Балтії у випадку нападу Росії.



Джерело: https://www.bild.de/politik/inland/nachfrage-bei-herstellern-knallt-rauf-bunker-boom-in-deutschland-wegen-putin-68cd3cd95d604c6d7adabbb1#fromWall
