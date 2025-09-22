У Німеччині різко зріс попит на приватні бункери через страх перед Путіним

У Німеччині фіксується справжній "бункерний бум", адже все більше громадян і компаній замовляють приватні захисні укриття. Причиною стало зростання страху перед можливою ескалацією війни та агресією з боку Кремля, особливо після зальоту російських дронів у Польщу.

У Німеччині масово купують бункери. Фото: Schutzraum-Zentrum.de

Будівельник бомбосховищ та власник компанії BSSD Defence Маріо П’єйде розповів німецькому виданню BILD, що з початку року кількість запитів на захисні укриття зросла на 50%. Однак особливий сплеск зафіксовано після того, як російські дрони упали на території Польщі. За словами П’єйде, тоді телефонна лінія компанії гуділа від дзвінків.

"Люди зрозуміли, що Путін налаштований серйозно", — пояснює П’єйде.

Як вказує бізнесмен, раніше укриття замовляли переважно приватні домогосподарства, однак тепер серед клієнтів усе частіше з’являються бізнеси. За словами П’єйде, близько 30% нових заявок надходять від компаній та орендодавців, які хочуть забезпечити безпеку своїх співробітників і орендарів.

Німецький центр укриттів у Мюнхені також підтвердив підвищений попит на бомбосховища та захисні укриття.

"Особливо після поточних подій у Польщі ми спостерігаємо підвищений попит на консультації", — повідомили у центрі та вказали, що 10% нових будівель у країні вже проєктуються з бункерами.

Для тих, хто не має можливості збудувати окремий бункер, пропонують переобладнання підвалів.

Вартість сучасного укриття у Німеччині коливається від 30 000 до 50 000 євро (приблизно 1,5–2,5 млн гривень).

